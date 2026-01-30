ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Силвия Къдрева е готова за поста служебен премиер: Не бягам от отговорност
"Последователна съм в това, което заявих на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение", каза Къдрева.
На въпрос дали е мислила за конкретни имена, които да станат министри в евентуален неин служебен кабинет, Къдрева отказа да отговори, но посочи, че да се предложи състав на Министерски съвет в рамките на седем дни е "изключително трудна задача".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 32
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Макс Баклаян: Най-добрият момент за покупка на злато отмина
14:27 / 30.01.2026
Сарафов лично е координирал акцията срещу Zamunda, Arena и Zelka ...
14:34 / 30.01.2026
Маргарита Николова е готова да стане служебен премиер
14:03 / 30.01.2026
България отново удари дъното: Евростат публикува минималните запл...
13:18 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Финансов експерт: Българинът се чувства беден, въпреки че разпола...
12:57 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS