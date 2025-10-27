Силното земетресение в Турция се усети в много градове в България

© Facebook Силното земетресение в Западна Турция се утесети в България. Това съобщавт от Меteo Bulgaria.



Много наши сънародници от различни части на България споделят, че са усетили труса.



Земетресението с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в квартал Синдирги в Балъкесир в 21:48 часа българско време тази вечер.



Трусът, който е бил усетен в много провинции в районите на Мраморно море и Егейско море, особено в Истанбул и Измир, е на дълбочина от 6 километра, пише AnadoluAjansı.