ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Силното земетресение в Турция се усети в много градове в България
Много наши сънародници от различни части на България споделят, че са усетили труса.
Земетресението с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в квартал Синдирги в Балъкесир в 21:48 часа българско време тази вечер.
Трусът, който е бил усетен в много провинции в районите на Мраморно море и Егейско море, особено в Истанбул и Измир, е на дълбочина от 6 километра, пише AnadoluAjansı.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Силно земетресение удари Турция преди минути, усетено е и в Бълга...
22:05 / 27.10.2025
Гуцанов след заседанието на Тристранния съвет: Трябва да подходим...
21:05 / 27.10.2025
Анастасия Стойчева: Супер време през ноември!
20:34 / 27.10.2025
Автобус, превозващ работници от "Мини Марица-изток", надвисна над...
19:50 / 27.10.2025
Катастрофа на АМ "Тракия"!
19:44 / 27.10.2025
Арестуваха мъж, набил по-голямата си жена
19:00 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS