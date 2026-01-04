ИЗПРАТИ НОВИНА
Сигнал: Това е вид рекет над образованите възрастни хора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:43Коментари (0)1205
©
Читател на Plovdiv24.bg ни потърси във връзка с купуването на трудов стаж при пенсиониране. Ето какво иска да ни каже човекът:

Добър ден! Моля да оставите за минута сегашните методи за изчисляване на сумата за купуване на трудов стаж при пенсиониране.

Нека да споделя друго мнение. Естествено, че не претендирам за патент за тази елементарна формула. Купуването на трудов стаж е за години, когато човек е учил във ВУЗ. Учи, наместо да работи и плаща данъци и осигуровки.

Ще се съгласите, че има логика в тов, купуването на трудов стаж да става точно за тези години, когато е следвал или следвала. Защо тогава всяка година се увеличава тази такса, която донякъде е много изопачена - веднъж човек плаща за образованието си разните такси, след това получава примерно заплата от чуждестранни фирми над средното за страната именно благодарение на положените усилия за образованието си и плаща над средното за страната подоходни данъци и накрая трябва да плати още пари за едната пенсия...

Това е вид рекет над образованите възрастни хора. 







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

