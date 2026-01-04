ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Сигнал: Това е вид рекет над образованите възрастни хора
Добър ден! Моля да оставите за минута сегашните методи за изчисляване на сумата за купуване на трудов стаж при пенсиониране.
Нека да споделя друго мнение. Естествено, че не претендирам за патент за тази елементарна формула. Купуването на трудов стаж е за години, когато човек е учил във ВУЗ. Учи, наместо да работи и плаща данъци и осигуровки.
Ще се съгласите, че има логика в тов, купуването на трудов стаж да става точно за тези години, когато е следвал или следвала. Защо тогава всяка година се увеличава тази такса, която донякъде е много изопачена - веднъж човек плаща за образованието си разните такси, след това получава примерно заплата от чуждестранни фирми над средното за страната именно благодарение на положените усилия за образованието си и плаща над средното за страната подоходни данъци и накрая трябва да плати още пари за едната пенсия...
Това е вид рекет над образованите възрастни хора.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Много сериозен проблем пред хиляди българи
11:00 / 04.01.2026
Проф. Олег Асенов: Тол таксата се увеличава с 30% от 1 март
10:46 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
МВР алармира: Въвеждането на еврото е златен шанс за измамниците
10:01 / 04.01.2026
Ядем по-скъпи кашкавал и кисело мляко, солено ни излиза и зеленчу...
09:25 / 04.01.2026
"Пътна полиция" отчита голям брой нарушения, но по-малко жертви н...
08:34 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS