ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
Събитието беше организирано от KOФAC България с институционалната подкрепа на БСК.
"България тегли кредити не за да инвестира в инфраструктура или в развойна дейност, а за да плаща заплати на администрацията. Това е резултат от автоматичното обвързване на възнагражденията със средната работна заплата – практика, която не е обвързана с резултати. Така се натрупват рискове и напрежение в публичните разходи. Това е първото, което трябва да спрем“, подчерта Шулева.
Според нея, ако страната иска нормален и предвидим бюджет за 2026 г., практиката на автоматично увеличение на заплатите трябва да бъде премахната или поне замразена.
"В противен случай се стига до ситуация, при която растежът на средната работна заплата подхранва нови разходи и дефицити. Това е порочен кръг“, допълни тя.
Финансистът Дачо Дачов посочи, че бюджетът не е създаден да се увеличават заплатите на държавните служители, а да се отделят средства за социални дейности. Необходимо е свиване на разходите и намаляване на дефицита.
"България все още не е достигнала европейските нива на акцизи върху алкохол, цигари и горива – там има сериозен потенциал за допълнителни приходи“, коментира Шулева.
В социалната сфера също съществуват резерви.
"Няма причина за продължаване на добавката от 60 лв. към новите пенсии, въведена по време на пандемията. Освен това редица социални плащания преминават през пенсионната система по напълно неадекватен начин, което изкривява реалните разходи“, обясни тя.
Шулева допълни, че с тези огромни заплати в държавната администрация служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки, а това са големи пари.
"В момента в държавния сектор работят близо 400 000 души, твърде много на фона на около 3 милиона заети в страната“, уточни тя.
"При положение че растем от това, че харчим и взимаме дългове, без въобще да ни притеснява, напълно нормално е инфлацията да расте по същия начин“, отбеляза Пламен Димитров, управител на KOФAC България. Той открои основните заплахи пред икономиката на страната в своя секторен анализ на рисковете и потвърди, че се очаква растеж на БВП през 2026 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предложение: Държавата да плаща здравните осигуровки на жените, к...
12:06 / 24.10.2025
Окончателно: Приеха промените в закона за продажбата на "Лукойл"
12:07 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да полу...
11:31 / 24.10.2025
Няма да има такса $водомер"
12:07 / 24.10.2025
Напрежение между "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", стигна се почт...
12:08 / 24.10.2025
На места слънцето ще изгрява след 9:00 часа, ако всички държави п...
10:25 / 24.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19:47 / 22.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS