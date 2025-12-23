ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ще стане ли служебен премиер, говори гуверньорът на БНБ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (0)225
©
В условията на продължителна политическа нестабилност устойчивостта на държавата зависи от стабилното функциониране на основните публични институции, заяви в интервю за БТА управителят на Българската народна банка Димитър Радев. По думите му централната банка има ключова роля за поддържането на икономическата и финансовата стабилност, включително в периоди на тежки политически кризи. Радев подчерта, че не би приел да бъде служебен министър-председател, тъй като това би поставило под съмнение независимостта на БНБ. Той отбеляза още, че перспективата за присъединяване към еврозоната създава по-строга и предвидима рамка за икономическо управление и се оценява положително от финансовите пазари.

В интервюто Радев коментира и въпроса за удължаването на бюджета, като посочи, че при настоящите условия това е "най-адекватният възможен вариант“, тъй като позволява поддържане на фискална дисциплина и запазване на относителна икономическа стабилност.

Пълният текст на интервюто:

Г-н Радев за пореден път в последните години се намираме в състояние на правителство в оставка. Този път това се случва дни преди страната ни да влезе в еврозоната. Какъв е Вашият коментар?

- Държавата не се изчерпва с рамките на конкретни управленски мандати. Нейната устойчивост се основава на функционирането на основните публични институции. Когато те действат стабилно и предвидимо, дори значителни политически кризи могат да бъдат преодолени без съществени икономически сътресения. Настоящата ситуация представлява тест за институционалната рамка, която продължава да има определени дефицити, но съм убеден, че БНБ е ключова институция с капацитета да го издържи.

Хората често свързват политическата нестабилност с икономически риск. Основателно ли е това?

- Не автоматично. Истинският риск възниква, когато политическата нестабилност се съчетае с липса на отговорни и последователни решения. В нашия случай проблемът не е в правилата, а в непоследователното им прилагане. Това отново подчертава значението на институциите и на способността на политическата класа да изгради устойчива и предвидима институционална рамка.

Каква е ролята на централната банка в подобна ситуация?

- Ролята на централната банка е да осигурява стабилност и предвидимост, дори когато политическата среда е нестабилна. Ние не се намесваме в политическия процес, но гарантираме, че фундаментите - паричната система, банковият сектор и доверието на гражданите и бизнеса в тях - остават стабилни. Това е нашият начин да се поддържа относително спокойствие в периоди на повишена несигурност.

Влизането в еврозоната променя ли нещата?

- Определено. Еврозоната ограничава пространството за политически и икономически импровизации и изисква по-висока степен на дисциплина. Това намалява ефекта от вътрешнополитическите колебания и глобалната несигурност, като същевременно създава по-ясна и предвидима институционална рамка за икономическо управление.

Удължаването на бюджета често се възприема като слабост. Как гледате на това?

- Отсъствието на редовен бюджет не е желано, но в конкретната ситуация това е най-адекватният възможен вариант. Той позволява запазване на относителна фискална дисциплина в условията на политическа турбулентност. Бюджетът следва да служи на стабилността и устойчивостта на държавата, а не на краткосрочни политически цели.

Могат ли институциите да компенсират липсата на политическа стабилност?

- До известна степен – да. Те могат да осигурят време и относително спокойствие, но не могат да заменят политическата отговорност. В крайна сметка стратегическите решения трябва да се вземат от онези, на които обществото е възложило тази роля.

Съгласно Конституцията Вие сте сред възможните служебни министър-председатели. Бихте ли приели?

- Категорично не. Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим.

Как финансовите пазари гледат на България в настоящата ситуация?

- Финансовите пазари са прагматични. Те оценяват дали има ясни правила, дали институциите функционират ефективно и дали стратегическата посока е убедителна. Перспективата за членство в еврозоната има ясно положителен ефект в това отношение, независимо от текущите вътрешнополитически предизвикателства.

Какъв е по-широкият извод от случващото се днес?

- Стабилността не е даденост. Тя се поддържа чрез дисциплина, силни институции и дългосрочно мислене. Когато тези елементи отсъстват, цената в крайна сметка се заплаща от цялото общество.

Какво е вашето послание преди празниците?

- Държавата има опора, дори когато политиката е в криза. Това не решава всички проблеми, но дава основание за относително спокойствие и умерен оптимизъм. 

В навечерието на Коледа и Новата година пожелавам здраве, спокойни празници и време за близките. Нека новата година донесе увереност, разум и стабилност.


Още по темата: общо новини по темата: 79
22.12.2025 Проф. Константинов: Това, че излязоха младите, не значи, че обичат ПП-тата
22.12.2025 PR експерт: В момента се правят 4-5 нови политически опита, ще се нарои със страшно много
21.12.2025 Тома Биков: Радев сам си свири дузпите и си ги бие
20.12.2025 Зафиров защити управлението на БСП с ГЕРБ
20.12.2025 Какво предстои на политическата сцена след Нова година?
20.12.2025 Костадинов: 100% машинно гласуване и всяка партия с представителство в ЦИК
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си на...
10:12 / 23.12.2025
НИМХ издаде предупреждение от първа степен
09:46 / 23.12.2025
Cериозни проблеми с даването на заплати в плик
09:40 / 23.12.2025
Собственик на сладкарница: Много малка част от хората се отказват...
09:21 / 23.12.2025
Меteo Bulgaria: Имаме лоша новина - тъмна Коледа заради снега
08:47 / 23.12.2025
Проф. Кантарджиев с предупреждение: Грипът вече има епидемично ра...
09:33 / 23.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Цънцарова аут от bTV
България и Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: