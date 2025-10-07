ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор вбеси колега на магистрала "Тракия", не дава да го изпревари
"Ето го шофьора, който караше на ремонта между Пловдив и Пазарджик с 67 км/ч. При наличие на две ленти в посока Пазарджик той държеше средата! Беше направил около 4 км колона зад него!
След ремонта реши да кара бавно и като изпреварваш, да те гледа в огледалото и да два газ, после намаляваме и после пак газ и така.... Падахме до 70 км/ ч на магистрала! Да не говорим отзад как се трупаха коли и че създаваме предпоставки за пътнотранспортно произшествие на този мокър път!", обясни шофьор, каращ зад въпросното мицубиши.
Коментари (1)
