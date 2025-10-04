Шофьор от АМ "Тракия": Направете си поне 15-20 сандвича

© Фейсбук Шофьор даде непоискан съвет на всички, които пътуват по магистрала "Тракия" между двата най-големи наши града - Пловдив и София. Човекът е имал доста бавно придвижване по пътя преди два дни. Ето какво споделя пловдивчанинът:



Да ходя друг път до София доброволно? Ааа, не! Мерси! Тръгнах от Пловдив към 13:00 часа, имах работа буквално 30 минути в тоз изнервен град и още не мога да се прибера вкъщи. Силванчето от Waze-a прогнозира, че към 22:30-23:00 часа (живот и здраве) ще вдишам пловдивски въздух!



На тези, на които им се налага да направят този ластик като мен, между тези два обичащи се града, мога да им дам следните съвети - заредете колата до горе с гориво, запасете се с огромно търпение, направете си поне 15-20 сандвича, сложете и 4-5 водички по литър и половина. Няма да са ви излишни и топли дрехи и одеалце, че не се знае. Може да се спи и в колата!



Айдее, сполай Ви