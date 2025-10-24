ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор на БМВ удари с ток колега при скандал на пътя
Автор: Емануела Вилизарова 15:53
©
Около 17 часа вчера водач на товарен автомобил подал сигнал на тел.112 за възникнал скандал и сбиване между него и шофьор на лек автомобил БМВ, на път 1-1, в района на село Скравена.

На място веднага били изпратени служители на РУ-Ботевград, които установили посочените лица и МПС. Пред тях подателят на сигнала обяснил, че по време на движение в посока София двамата водачи са се засекли, като това е довело до спиране и конфликт помежду им, при който водачът на колата е употребил физическа сила, лютив спрей и тейзър спрямо него.

При извършената проверка в автомобила са открити два електрически тейзъра, предадени с протокол за доброволно предаване. Това съобщават от ОДМВР - София.

Водачът на БМВ-то и неговият спътник са задържани за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал.3 от НК.

Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.







