|Шестото издание на програмата "Интернет за всички" обхваща близо 80 библиотеки в цялата страна
Новото издание на програмата поставя акцент върху обученията на живо, водени от експерти от библиотеките и читалищата. Така участниците имат възможност за директен контакт с обучителите, да задават въпроси, да обменят опит и да упражняват наученото чрез практически задачи.
В безплатните обучения участват хора над 65 години с разнообразен житейски и професионален път, обединени от желанието да останат активни и свързани в дигиталния свят. До края на програмата повече от 2000 души ще придобият нови знания и увереност при работа с технологии.
"С новото издание на "Интернет за всички“ продължаваме да насърчаваме дигиталната грамотност на поколенията. Вярваме, че свързаността е ключова в днешния свят и затова програмата се превръща в мост между младите и по-възрастните, правейки технологиите достъпни за всеки. Новият формат дава не само практически знания, но и възможност за социализация и споделяне, което участниците ценят високо“, споделя Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации“ в А1.
Участниците споделят, че обученията провокират любопитството им, улесняват комуникацията с по-младите им роднини чрез видеоразговори и чат приложения и им дават усещане за принадлежност към активна общност.
Програмата включва 12 практически теми – от основна работа със смартфон и достъп до интернет, през използване на комуникационни приложения и онлайн услуги, до защита на личните данни, разпознаване на измами и безопасно поведение в мрежата.Всички участващи библиотеки разполагат с обучителни видеа, печатни материали с обобщена информация, таблети за упражнения и тестове за самооценка. Пълният списък с локации е достъпен на страницата на програмата, където желаещите могат да намерят най-близката библиотека и да се запишат за обучение. В края на годината ще бъде организирана томбола с награди за участниците, успешно преминали обученията – още един стимул за активно участие и постоянство.
