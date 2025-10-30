ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Шестото издание на програмата "Интернет за всички" обхваща близо 80 библиотеки в цялата страна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:16Коментари (0)210
©
виж галерията
Стартира шестото издание на програмата на А1 "Интернет за всички“, която помага на възрастните хора да придобият практически дигитални умения и увереност при работа с мобилни устройства. Към инициативата тази година се включват 70 читалища с библиотечна дейност и 8 регионални библиотеки от всички региони на страната - част от мрежата на Фондация "Глобални библиотеки – България“, партньор на програмата.

Новото издание на програмата поставя акцент върху обученията на живо, водени от експерти от библиотеките и читалищата. Така участниците имат възможност за директен контакт с обучителите, да задават въпроси, да обменят опит и да упражняват наученото чрез практически задачи.

В безплатните обучения участват хора над 65 години с разнообразен житейски и професионален път, обединени от желанието да останат активни и свързани в дигиталния свят. До края на програмата повече от 2000 души ще придобият нови знания и увереност при работа с технологии.

"С новото издание на "Интернет за всички“ продължаваме да насърчаваме дигиталната грамотност на поколенията. Вярваме, че свързаността е ключова в днешния свят и затова програмата се превръща в мост между младите и по-възрастните, правейки технологиите достъпни за всеки. Новият формат дава не само практически знания, но и възможност за социализация и споделяне, което участниците ценят високо“, споделя Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации“ в А1.

Участниците споделят, че обученията провокират любопитството им, улесняват комуникацията с по-младите им роднини чрез видеоразговори и чат приложения и им дават усещане за принадлежност към активна общност.

Програмата включва 12 практически теми – от основна работа със смартфон и достъп до интернет, през използване на комуникационни приложения и онлайн услуги, до защита на личните данни, разпознаване на измами и безопасно поведение в мрежата.Всички участващи библиотеки разполагат с обучителни видеа, печатни материали с обобщена информация, таблети за упражнения и тестове за самооценка. Пълният списък с локации е достъпен на страницата на програмата, където желаещите могат да намерят най-близката библиотека и да се запишат за обучение. В края на годината ще бъде организирана томбола с награди за участниците, успешно преминали обученията – още един стимул за активно участие и постоянство.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Банките събират парите: Българинът внася, а банкнотите в обращени...
12:55 / 30.10.2025
Депозитната система под въпрос, потребителите може да не получава...
11:56 / 30.10.2025
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Зако...
12:37 / 30.10.2025
Депутатите декларираха имоти за 12 688 559 лв. - основно в София ...
12:19 / 30.10.2025
Лили Иванова: Поклон! 
11:35 / 30.10.2025
Бойко Рашков за Мухата: Не знам кой е този човек, здрависвах се с...
11:37 / 30.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
22:31 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Купа на България сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: