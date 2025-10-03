ИЗПРАТИ НОВИНА
Шефът на "Гранична полиция": Бате Стефан загина днес! Него си го взе морето!
Автор: Георги Кирилов 22:23Коментари (1)2004
© Фейсбук
Те винаги отиват там, откъдето всички бягат!!!!! А него си го взе морето!!! Главният ни боцман - Стефан Иванов! Това написа шефът на загиналия полицейски служител при спасителните дейности след наводенението на "Елените".

Ето какво още пише Антон Златанов, шеф на "Гранична полиция":

"Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора!

Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!

Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност!

Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето!

Днес сме съкрушени, докато в същото време осъзнаваме, че такава е службата, която сме избрали!

Съболезнования на семейството, на близките, на екипажа на граничния кораб “Балчик" и на всички приятели и колеги! Сплотени сме и в мъката!

Сега не е време за излишни приказки! Моментът е тежък, но колегите остават на своя пост в служба на хората!"


Потребител 1
Сподели какво ново....
преди 59 мин.
0
 
 
Наистина тъжно! Човекът е спасявал други хора, заради алчността на трети "хора".
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

