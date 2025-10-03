ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шефът на "Гранична полиция": Бате Стефан загина днес! Него си го взе морето!
Ето какво още пише Антон Златанов, шеф на "Гранична полиция":
"Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора!
Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!
Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност!
Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето!
Днес сме съкрушени, докато в същото време осъзнаваме, че такава е службата, която сме избрали!
Съболезнования на семейството, на близките, на екипажа на граничния кораб “Балчик" и на всички приятели и колеги! Сплотени сме и в мъката!
Сега не е време за излишни приказки! Моментът е тежък, но колегите остават на своя пост в служба на хората!"
|Още по темата:
|общо новини по темата: 65
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Потребител 1
Сподели какво ново....
преди 59 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Левон Хампарцумян: Този ток го продават, остават следи
21:36 / 03.10.2025
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 лит...
21:37 / 03.10.2025
Евростат сложи България на второ място в Европа по ръст на цените...
21:13 / 03.10.2025
Политолог: Ако управляващото мнозинство не се самовзриви отвътре,...
21:13 / 03.10.2025
Министър Митов: Спасени са много хора, няма българи в неизвестнос...
20:08 / 03.10.2025
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в Граф Игнатиево
19:56 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS