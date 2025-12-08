Шефът на "Еконт": Ще запазим този инструмент

© До онлайн търговците.



Уважаеми партньори, чуваме въпросите ви относно промените в пощенския пазар и бъдещето на услугите, които ползвате.



Знаем колко важен е за вас инструментът "Наложен платеж" с пощенски паричен превод.



Искаме да ви уверим, че имаме готово решение, което защитава изцяло интереса на вашия бизнес. То е планирано така, че да запази удобството, с което сте свикнали.



Ще обявим официално детайлите, когато настъпи моментът. Дотогава продължаваме да работим заедно както винаги.



Това гласи официална позиция на шефа на "Еконт" и бивш министър на транспорта Николай Събев.



Припомняме, че фирмата за доставки обяви промени, които скоро ще влязат в сила. В следваща своя публикация във Фейсбук Николай Събев написа:



"За доверието, което градим от 2000 година



Темата за премахването на наложения платеж е актуална. Чувам аргументите на търговците за сигурност на приходите.



Но нека погледнем голямата картина. Ние въведохме наложения платеж в България през 2000 година. Тогава електронната търговия прохождаше и рискът за потребителя беше огромен.



Ние бяхме архитектите на този инструмент. Не спряхме до създаването му. През 2006, 2010 и 2011 година го обновявахме и надграждахме. Целта ни винаги е била една - да създадем среда, защитена от измами, в която хората пазаруват спокойно.



Този модел се доказа толкова ефективен, че се превърна в задължителен стандарт за целия пазар.



Днес вярвам повече от всякога, че наложеният платеж е фундамент на доверието между непознати.



Затова позицията ми е категорична. Ние не само ще запазим този инструмент, но ще продължим да го развиваме.



Защото историята показва, че когато защитаваме клиента, печели целият пазар".