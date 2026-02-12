Сериозен скандал между ПП - ДБ и ИТН беляза началото на днешния пленарен ден 

© Пленарният ден започна със скандал между депутатите от "Продължаваме Промяната - Демократична България" и "Има такъв народ" заради случая "Петрохан", предаде репортер на ФОКУС.



От ИТН призоваха всички от ПП-ДБ един по един да коментират случая "Петрохан". Обвиниха ги, че подкрепят педофилията. Съпредседателят на ''Да, България" Божидар Божанов заяви, че и те са родители и за това поиска всички документи по случая да бъдат разсекретени. Докато той говореше, депутатът от ИТН Станислав Балабанов крещеше силно от мястото си, крещяха и други депутати в залата.



Лидерът на групата на ИТН Тошко Йорданов също се включи в спора, като обвини Божанов, че е гласувал "против" създаването на регистър за педофилията и че е "натискал ГЕРБ за това".



Напрежението в пленарната зала се покачи и се наложи председателят на парламента Рая Назарян да даде 15 минути почивка, докато се успокоят страстите. Йордан Иванов от ПП-ДБ отиде до трибуната в искане да Йорданов да бъде изгонен, а микрофоните в залата бяха изключени. Заедно с него до трибуната отиде и Ивайло Мирчев.