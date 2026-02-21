ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сергей Станишев: БСП е в смъртна заплаха
Станишев увери, че ще се включи активно в политическия живот, за да подкрепи БСП, но не уточни конкретно как. "БСП няма да бъде присъдружена на когото и да било. Тя трябва да има собствена физиономия, ясни цели и приоритети, за да има бъдеще“, заключи той.
"Когато един човек минава по определена йерархия, се доказва в действие. Сега много хора в служебни кабинети идват без политически опит, което в крайна сметка се превръща в бумеранг за обществото“, коментира Станишев по отношение на оставката на служебния вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков само ден след неговата клетва. Той добави, че кабинетът Гюров е "кабинет сираче“ и ще бъде строго наблюдаван, като се очаква действията му да бъдат оценявани от обществеността и политическите опоненти.
