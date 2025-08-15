ЗАРЕЖДАНЕ...
|Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Мнозина туристи споделят недоволството си във Фейсбук. Семейство от Пазарджик показа сметка от ресторант, където минералната вода е струвала 7 лв. за 500 мл, сафридът – 25 лв. на порция, а наливната бира – 9 лв. Иван С. признава, че заради високите цени ще съкрати почивката си с няколко дни, предава вестник "Труд".
Съществуват значителни разлики между Южното и Северното Черноморие. Край Варна калкан струва 36–40 лв., а сафридът – 20–25 лв. По Южното Черноморие същите порции излизат по-евтино – калкан за 25–30 лв., сафрид за 16–18 лв. Вечеря за четирима без алкохол край Варна може да достигне 180–200 лв., докато по Южното Черноморие струва 120–140 лв.
Ястията с месо варират между 20 и 40 лв., супите – 5–8 лв. на юг и 10–15 лв. на север. Най-евтин е обядът в Равда и Синеморец: обедните менюта със салата, основно и десерт струват 10–15 лв., порция свинско с картофи – 7–8 лв., пиле с ориз или мусака – 6–7 лв., супи и боб – по 5 лв. Пица на парче се предлага за 3–4 лв., а скара с гарнитура – 8–10 лв.
Според Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма, повечето туристи разполагат с фиксиран бюджет и ако миналата година са похарчили определена сума, тази година ще трябва да намалят количеството храна, за да се вместят в същия бюджет.
Собствениците обясняват поскъпването с увеличението на заплатите, връщането на ДДС от 20% и поскъпването на хранителните продукти.
