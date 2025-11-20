ИЗПРАТИ НОВИНА
Сбогуваме се с един от първите танцьори на Ансамбъл "Пирин"
Автор: Георги Кирилов 14:27Коментари (0)212
С дълбока скръб се сбогуваме със Симеон Георгиев - един от първите танцьори на Ансамбъл "Пирин“.

Той е от артистите, чиято отдаденост, сила и дълбока любов към изкуството оставят следа, която не се забравя.

"Сбогом, Симеоне! Благодарим ти за светлината, която разпръсна в ансамбъла, на сцената и в сърцата ни! Изказваме дълбоки съболезнования на семейството и близките му", пишат от Ансамбъл "Пирин". 

Поклонението и погребението ще се състоят в събота, 22.11.225 г., от 12:00 часа на старите гробища в Благоевград.







