Сблъсък между две коли разтърси района на Сточна гара

© I see you КАТ-Пловдив Силна челна катастрофа между два автомобила разтревожи живеещите в района на Сточна гара тази сутрин.



Инцидентът е станал на бул. "Христо Ботев", преди Бетонния мост в посока квартал Кючука.



На място веднага е пристигнал полицейски патрул. При удара предниците на двата автомобила са сериозно повредени. Няма данни за сериозно постадали.



Единият от автомобилите се е завъртял след сблъсъка, излязъл е извън пътя и се е качил на тротоара.



Произшествието е документирано и отработено по административен ред. Части от ударените коли са разпилени по пътното платно, предупреждават от полицията.