|Сблъсък между две коли разтърси района на Сточна гара
Инцидентът е станал на бул. "Христо Ботев", преди Бетонния мост в посока квартал Кючука.
На място веднага е пристигнал полицейски патрул. При удара предниците на двата автомобила са сериозно повредени. Няма данни за сериозно постадали.
Единият от автомобилите се е завъртял след сблъсъка, излязъл е извън пътя и се е качил на тротоара.
Произшествието е документирано и отработено по административен ред. Части от ударените коли са разпилени по пътното платно, предупреждават от полицията.
