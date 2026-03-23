Сблъсък между подуправителя на НЗОК проф. Момчил Мавров и Ивайло Филипов – изпълнителен директор на "Информационно обслужване" АД е на път да осветли как се осъществява системната интеграция и администрирането на информационните системи в здравеопазването.



От НЗОК и "Информационно обслужване" АД изтекоха материали и доклади, които хвърлят светлина около това кой и по какъв начин се разпорежда с десетки милиони за поддържане и надграждане на здравните информационни системи. Два поредни доклада на подуправителя показват пропуски в дейността на "Информационно обслужване" АД по системната интеграция на НЗОК.



Първият свидетелства за нарушения в киберсигурността на фонда, а вторият засяга възлагането на обществени поръчки и дейности по изпълнение на важни информационни проекти на публичния здравен фонд. Преди около месец, служител на "Информационно обслужване" от офис в гр. Плевен някакси погрешка пробива защитата на компютъра на проф. Мавров. Смяната на паролата е представена от Филипов като "техническа грешка“, но така и не става ясно какви мерки са взети и дали са били сигнализирани органи като Комисия за защита на личните данни, Министерство на електронното управление, Министерство на вътрешните работи – звено "Киберсигурност“ или други, които биха имали отношение към пробива в сигурността на НЗОК. Парадоксалното в случая е че НЗОК и проф. Мавров не получават техническия доклад за одит на инцидента в продължение на седем дни.



Вторият доклад е изискан от Надзорния съвет на НЗОК във връзка с изпълнението на рамковия договора между двете институции и финансовата необезпеченост на част от проектите на НЗОК с ключово значение за дейността й. Ивайло Филипов внезапно става инициативен и внася писмо до Надзорния съвет на НЗОК, в което изброява множество успешно изпълнени проекти и посочва, че проф. Мавров е бил подведен от служителите си. Проф. Мавров пък внася още същият ден доклад до Надзорния съвет на НЗОК, в който изброява десетки нарушения на Закона за електронното управление, рамковия договор и други актове и опровергава твърденията на изпълнителния директор на ИО.