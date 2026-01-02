ЗАРЕЖДАНЕ...
|С въвеждането на еврото в България: Скок в цените на тази услуга
Преминаването от лева в евро обаче създаде проблеми в бранша. Оказва се, че не всички автомобили са оборудвани с новите машини, при които крайната сума се изчислява в евро.
И още един проблем - голяма част от ремонтираните апарати, които показват цената в евро увеличават изминатите километри почти двойно, а така расте и цената, предаде NOVA.
Няма точни данни колко от автомобилите са с изрядни апарати, които да пресмятат крайната цена на пътуванията в евро. Шофьорите, които все още не са направили тези корекции, вече са в нарушение на Закона за въвеждане на еврото.
Още новини от Национални новини:
Проф. Георги Рачев: Времето е много студено, но започва промяна
08:36 / 02.01.2026
08:36 / 02.01.2026
Прогнозата на НИМХ: Идва сняг!
07:59 / 02.01.2026
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече ...
22:59 / 01.01.2026
22:59 / 01.01.2026
Анкета на ФОКУС: Българите не знаят за какво да похарчат първото ...
22:11 / 01.01.2026
22:11 / 01.01.2026
Кървава Нова година: Мъж уби брат си с брадва, рани племеника си
21:51 / 01.01.2026
21:51 / 01.01.2026
Варненски ентусиасти започнаха годината с къпане в морето
20:18 / 01.01.2026
20:18 / 01.01.2026
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
14:44 / 01.01.2026
