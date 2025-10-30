ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
С какво се хранят кафявите мечки?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:46Коментари (0)361
©
Мнозина смятат, че знаят отговора на този въпрос. Истината обаче е по-сложна, отколкото изглежда. Част от представите на хората идват от митове, детски книжки или народни приказки.

Кафявите мечки са всеядни. Менюто им се променя според сезона и мястото, където живеят.

В началото на пролетта мечките се хранят с остатъци от жълъди, тревни и луковични растения. Те обръщат камъни, изравят дупки и търсят безгръбначни животни и дребни гризачи. Старите гори са идеални за тях – там мечките намират паднали и гниещи дървета с ларви на насекоми или мравуняци с яйца на мравки.

С настъпването на лятото менюто на мечките се обогатява с плодове – малини, къпини, диви ягоди и череши. Медът също е сред любимите им лакомства.

Късната есен е време за калории. Мечките търсят жълъди, шипки, сочни треви, корени и диви ябълки и круши, за да се подготвят за зимния сън.

Кафявата мечка не отказва месо, макар че основната част от храната ѝ е растителна. Пролетта е труден период – тогава мечките се хранят с умрели животни и протеините си набавят от насекоми.

Мечките рядко убиват сами плячката си, но понякога това се случва. Това не ги прави "зли“ – просто е част от естествения им стремеж за оцеляване.

Ако храната в гората е малко, отделни мечки могат да се появят близо до хората – разрушават кошери, похапват царевица или дори нападат домашни животни. В такива случаи трябва да се прилага специален подход, съобразен със ситуацията.

Не хранете мечките! Подхвърлянето на храна е опасно както за животното, така и за човека. Мечките не са домашни любимци и не трябва да се доближават за селфита или забавление.

Климатичните промени правят храната за дивите животни несигурна. За да оцелеят, мечките трябва да могат да се придвижват свободно между местообитанията си. Екологичните коридори са от решаващо значение.

WWF България, заедно с партньори от други държави, работи по проект ForestConnect, който цели да запази и възстанови тези коридори в Стара планина, Карпатите и Динарските планини.

Кафявите мечки са застрашен вид в България и са включени в Червената книга. Много мечки губят живота си заради бракониери или разрушени местообитания.

От 2020 г. WWF България има Спасителен мечешки отряд, който помага на мечки в беда и на малки сирачета. За успешната му работа е нужна специализирана техника, екипировка и вашата подкрепа.

Заедно можем да създадем по-добро бъдеще за дивите животни и хората.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Лили Иванова: Поклон! 
11:35 / 30.10.2025
Бойко Рашков за Мухата: Не знам кой е този човек, здрависвах се с...
11:37 / 30.10.2025
Собственик на механа: Напитките, сервирани около полунощ на Нова ...
10:48 / 30.10.2025
Костадин Ангелов е новият зам.-председател на НС
10:58 / 30.10.2025
Бойко Борисов подписа искането на ПП-ДБ за оставката на Антон Сла...
10:59 / 30.10.2025
Делян Пеевски: Пуделите и пачките заловиха собствените си коли! В...
10:58 / 30.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размерът на публичния сектор за сметка на частния
22:31 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Купа на България сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: