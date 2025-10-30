ЗАРЕЖДАНЕ...
|С какво се хранят кафявите мечки?
Кафявите мечки са всеядни. Менюто им се променя според сезона и мястото, където живеят.
В началото на пролетта мечките се хранят с остатъци от жълъди, тревни и луковични растения. Те обръщат камъни, изравят дупки и търсят безгръбначни животни и дребни гризачи. Старите гори са идеални за тях – там мечките намират паднали и гниещи дървета с ларви на насекоми или мравуняци с яйца на мравки.
С настъпването на лятото менюто на мечките се обогатява с плодове – малини, къпини, диви ягоди и череши. Медът също е сред любимите им лакомства.
Късната есен е време за калории. Мечките търсят жълъди, шипки, сочни треви, корени и диви ябълки и круши, за да се подготвят за зимния сън.
Кафявата мечка не отказва месо, макар че основната част от храната ѝ е растителна. Пролетта е труден период – тогава мечките се хранят с умрели животни и протеините си набавят от насекоми.
Мечките рядко убиват сами плячката си, но понякога това се случва. Това не ги прави "зли“ – просто е част от естествения им стремеж за оцеляване.
Ако храната в гората е малко, отделни мечки могат да се появят близо до хората – разрушават кошери, похапват царевица или дори нападат домашни животни. В такива случаи трябва да се прилага специален подход, съобразен със ситуацията.
Не хранете мечките! Подхвърлянето на храна е опасно както за животното, така и за човека. Мечките не са домашни любимци и не трябва да се доближават за селфита или забавление.
Климатичните промени правят храната за дивите животни несигурна. За да оцелеят, мечките трябва да могат да се придвижват свободно между местообитанията си. Екологичните коридори са от решаващо значение.
WWF България, заедно с партньори от други държави, работи по проект ForestConnect, който цели да запази и възстанови тези коридори в Стара планина, Карпатите и Динарските планини.
Кафявите мечки са застрашен вид в България и са включени в Червената книга. Много мечки губят живота си заради бракониери или разрушени местообитания.
От 2020 г. WWF България има Спасителен мечешки отряд, който помага на мечки в беда и на малки сирачета. За успешната му работа е нужна специализирана техника, екипировка и вашата подкрепа.
Заедно можем да създадем по-добро бъдеще за дивите животни и хората.
