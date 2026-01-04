ЗАРЕЖДАНЕ...
|С еврото дойде и тази добра новина за българските компании и бизнеса като цяло
Нова година, нова валута. Първи януари 2026 г. - датата, от която нашата валута е еврото. Край на превалутирането и шанс за повече инвестиции в страната ни. Така България се превръща в 21-вия член на еврозоната.
Карина Шведе - изпълнителен директор на Търговско-промишлена камара за Райнхесен: "Очакването както на българската икономика, така и на европейските партньори е, че с въвеждането на еврото в България икономическото сътрудничество ще бъде по-лесно. И това със сигурност ще увеличи атрактивността на България като локация за индустрии и компании от цяла Европа."
проф. д-р Филип Хармс - преподавател по МИ в университета "Йоханес Гутенберг": "Добрата новина за българските компании е, че могат да достигат по-големи пазари, защото транзакционните разходи намаляват. Лошата новина е, че ще има повече конкуренция в България, защото компании от еврозоната ще навлизат по-лесно. Но това е динамиката на търговията и в крайна сметка, идеално, и двете страни печелят."
Каролине фон Лизинген - ръководител "Първично публично предлагане", германска борса: "Ще има по-голяма интеграция на портфейлите. Така че с голямо нетърпение очакваме вашата интеграция към еврозоната."
Тук в ЕЦБ се кове паричната политика на Европа. Защо след първи януари 2026г. това място ще бъде толкова важно за нашата страна? Защото България ще има право на глас наравно с останалите 20 държави-членки на еврозоната.
проф. д-р Филип Хармс - преподавател по МИ в университета "Йоханес Гутенберг": "България вече участва в европейските монетарни решения, които преди това трябваше да приема като даденост. Тоест това е овластяване на България, не подчинение."
Ян-Кристоф Хорн - студент по икономика: "Икономически няма причина някой да иска да "разпали" инфлацията. И мисля, че не трябва да се тревожите за това."
