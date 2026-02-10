С букет цветя: АПС пристигна на консултации при президента

© ФОКУС ПГ на “Алианс за права и свободи" пристигна на “Дондуков" 2 за среща с президента Илияна Йотова на консултации за избора на служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.



Народните представители поднесоха букет цветя на президента.



“Припомням, че след последните промени в Конституцията трябва да избера служебен премиер по списък и да направя консултации с партиите. Тези консултации за мен са важни, за да се проведат честни и прозрачни избори, за да върнем доверието в гражданите", заяви президентът Илияна Йотова.



Това е последният кръг от консултации като се очаква след това да пристигнат парламентарните групи на МЕЧ и “Величие".



“Вашето мнение и препоръка ще бъде от изключително значение. Аз ще посоча от тези 5-ма, които ми казаха “Да", допълни Йотова.