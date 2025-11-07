ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Руски граждани губели имоти в България заради мошенически схеми
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:28Коментари (0)14
©
Посолството на Руската федерация в България съобщи, че периодично получава сигнали за руски граждани, станали жертви на различни измамни практики, свързани с недвижими имоти в страната. По данни на дипломатическата мисия зачестяват случаите на незаконни продажби на апартаменти, притежавани от руснаци, извършени чрез фалшиви пълномощни или на базата на несъществуващи задължения.

Сред регистрираните схеми се открояват продажби на имоти чрез подправени документи, както и придобиване на собственост поради фиктивен дълг, оформен чрез т.нар. "вексел“. В подобни ситуации собственикът често разбира за измамата едва след като имотът вече е преминал през публична продан.

Български юристи, цитирани от посолството, подчертават, че правната защита в подобни случаи е изключително сложна. Процедурите за отмяна на вече извършена публична продажба или оспорване на действия по изпълнително дело включват множество съдебни стъпки и често не водят до благоприятен за пострадалия резултат.

Заради това посолството препоръчва на всички руски граждани, които предприемат действия по управление на имот в България — проверка на неговия статус, проследяване на евентуално изпълнително производство или получаване на документи — да се консултират само с проверени и надеждни юристи.

От дипломатическата мисия напомнят, че навременната правна консултация може да предотврати загуби, които впоследствие са трудни или невъзможни за възстановяване.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
"Макаров" отива в историята, българската армия приема нови 9 мм п...
19:12 / 07.11.2025
Производители: Планираните промени могат да доведат до фалити и к...
18:44 / 07.11.2025
Икономист: Увеличение на данъка дивидент ще засегне обикновените ...
18:34 / 07.11.2025
Икономисти предупреждават за свръхдефицит
18:14 / 07.11.2025
Президентът призова за освобождаването на Никола Саркози
17:29 / 07.11.2025
Компаниите за събиране на борчове: Очакват се турболенции
17:14 / 07.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Никола Саркози влиза в затвора
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: