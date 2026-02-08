ЗАРЕЖДАНЕ...
|Русинова: "Зелени" организации взимат финансови пакети от чужди държави, за да саботират важните за страната ни проекти
Не зная дали си давате сметка и замисляли ли сте се за това как определени “зелени" организации в България взимат доста добри финансови пакети от чужди държави, за да саботират важните за страната ни проекти, като магистралата до Гърция.
Пътят през Кресненското дефиле е без алтернатива. Той е опасен поради това, че не може да се поддържа адекватно. За ремонт трябва да си затвори или частично или напълно, което при сегашния трафик и липсата на алтернатива е немислимо.
Буквално хората пътуват от там на риск. Ежедневни срутвания на скална маса, а мостовете и тунелите са в апокалиптично състояние.
Въпросът е защо държавата ни търпи терорът от т. нар. “Еко активисти" и не си ли дава сметка, че тези хора не защитават нищо освен тлъсти хонорари и по-лошото чужди интереси?
