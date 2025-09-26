ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
Автор: Елиза Дечева 11:34Коментари (3)807
©
Извинявам се за грубия въпрос, но колко тъп трябва да си, за да кажеш, че на спортен режим “колата сама си замъглява километража"? Това каза пътният експерт Диана Русинова във връзка с коментара на Емрах Стораро от вчера. 

"Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява", каза малкият Стораро. 

Целият случай започна от видео, качено в социалните мрежи, на което се вижда как Емрах Стораро и певецът Константин си правят гонка с мощни автомобили в София. По думите на Емрах "гонка" не е точната дума, а "просто забавление". 

"Не знаете кой производител ще му одобри типовото одобрение с такава “екстра" и каква е ползата от това да не виждате показателите на таблото при спортен режим?", посочи още Русинова. 

От СДВР съобщиха, че Емрах Стораро остава 1 година без книжка и трябва да плати глоба от 3000 лева.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Още по-тъпи примитиви са неговите *почитатели и фенове*!
+1
 
 
Какви недоразмение се разхождат (извинете) летят между нас!!! Какво очаквате от него? Нобелова награда за физика ли? Освен да е номер 1 в Шекера или Столипиново!
Аликс
За кого е детската площадка в Цар Симеоновата градина? За деца или възрастни? Онова,което видях на 14.04.ме възмути много ,но изглежда само мен !
преди 46 мин.
+1
 
 
Не тъп, хипер тъп е! То се видя в интервюто! Глоба от 3000лв. е нищо за този "популярен" ,самозабравил се некадърник !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Възраждане на най-едрата граблива птица в Европа, 7 екземпляра са...
11:20 / 26.09.2025
Желязков: Meta има инвестиционни намерения към България
11:20 / 26.09.2025
Проф. Пимпирев: Климатичните промени ще ни превърнат в полупустин...
10:51 / 26.09.2025
Заради фалшиво положителен тест за дрога: Мъж загуби работата си ...
10:44 / 26.09.2025
Фармацевти: За разлика от магазините, ние носим цялата тежест, им...
09:55 / 26.09.2025
Борисов: Аз президент нямам, имам партиен лидер
10:16 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
19:37 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:01 / 24.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Общо събрание на ООН 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: