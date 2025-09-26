ЗАРЕЖДАНЕ...
|Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
"Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява", каза малкият Стораро.
Целият случай започна от видео, качено в социалните мрежи, на което се вижда как Емрах Стораро и певецът Константин си правят гонка с мощни автомобили в София. По думите на Емрах "гонка" не е точната дума, а "просто забавление".
"Не знаете кой производител ще му одобри типовото одобрение с такава “екстра" и каква е ползата от това да не виждате показателите на таблото при спортен режим?", посочи още Русинова.
От СДВР съобщиха, че Емрах Стораро остава 1 година без книжка и трябва да плати глоба от 3000 лева.
преди 24 мин.
0
преди 25 мин.
+1
За кого е детската площадка в Цар Симеоновата градина? За деца или възрастни? Онова,което видях на 14.04.ме възмути много ,но изглежда само мен !
преди 46 мин.
+1
