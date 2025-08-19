© Фейбук 64-годишен румънски турист е поредната жертва на августовското море. Както Plovdiv24.bg съобщи, инцидентът стана вчера около 16:00 ч. на плажа пред "Гранд Хотел Нептун“ в Слънчев бряг, срещу пост №3.



Тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. Работата по случая продължава.