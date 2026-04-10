"Трябва да се гласува умно, защото тези, които ни вкараха в тази ситуация, сега излизат с претенции, че те щели да я оправят. Вие вярвате ли, че нещо могат да оправят? Могат да оправят себе си. Те това са го доказали", Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев на предизборна среща с граждани във Враца.
"Нека гласуваме масово, не само за да победи "Прогресивна България“, а за да има мнозинство в парламента. Защото тогава много по-лесно ще постигнем всичко това, с което се ангажираме днес пред вас", призова Радев.
На Велики четвъртък лидерът на "Прогресивна България“ подчерта, че ни предстоят дни на скръб, надежда, но и на велика радост. "Нека в тези дни пресеем важното от дребното. Нека прегърнем надеждата и на изборите гласуваме с чисто сърце и по съвест. Аз вярвам, че българите ще гласуват за непреходните ценности - свобода, солидарност и справедливост, който споделя и "Прогресивна България“ посочи той.
Лидерът на коалицията подчерта и проблемите за все повече хора у нас, произтичащи от бързия ръст на цените на продуктите от първа необходимост и припомни несъстоятелните уверения на политици, че въвеждането на еврото няма да доведе до инфлация.
Като един от основните проблеми пред региона Румен Радев открои лошата транспортна инфраструктура, която е пречка пред икономическото развитие и подчерта, че неслучайно водач на листата във Враца е арх. Иван Шишков.
Лидерът на “Прогресивна България" се срещна с граждани в Монтана, където е и най-младият водач на листа на коалицията – Димитър Петров, на 27 години.
Румен Радев подчерта необходимостта от много по-активна подкрепа от страна на държавата за земеделските производители, за да може България да има хранителен суверенитет.
"Държавата трябва да подкрепи българския производител и да го защити пред големите търговски вериги, защото в много случаи те го принуждават да продава почти на себестойност. Въпросът за реална подкрепа е още по-належащ на фона на непрекъснато растящите цени на горива, на фуражи и на прекъснатите вериги на доставки“, отбеляза лидерът на "Прогресивна България“.
monch
преди 25 мин.
Ако имахме институции, този човек отдавна щеше да е политически мъртъв, но подобни спасители в българската политика нямат дълъг живот. Само дето ла*ната им ще ги ринем с години.
Незнам
преди 2 ч. и 10 мин.
А вие вярвате ли на човек с наизустени речи, който не е отишъл в едно студио без предварителни въпроси и който веднъж не се е изправил да отговаря на въпроси на хора или конкурентите му??? Уффф...това как прилича на едно нещо, нещо от далечното или близко минало - деспот, диктатор или цар???
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!