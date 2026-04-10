"Трябва да се гласува умно, защото тези, които ни вкараха в тази ситуация, сега излизат с претенции, че те щели да я оправят. Вие вярвате ли, че нещо могат да оправят? Могат да оправят себе си. Те това са го доказали", Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев на предизборна среща с граждани във Враца.

"Нека гласуваме масово, не само за да победи "Прогресивна България“, а за да има мнозинство в парламента. Защото тогава много по-лесно ще постигнем всичко това, с което се ангажираме днес пред вас", призова Радев.

На Велики четвъртък лидерът на "Прогресивна България“ подчерта, че ни предстоят дни на скръб, надежда, но и на велика радост. "Нека в тези дни пресеем важното от дребното. Нека прегърнем надеждата и на изборите гласуваме с чисто сърце и по съвест. Аз вярвам, че българите ще гласуват за непреходните ценности - свобода, солидарност и справедливост, който споделя и "Прогресивна България“ посочи той.

Лидерът на коалицията подчерта и проблемите за все повече хора у нас, произтичащи от бързия ръст на цените на продуктите от първа необходимост и припомни несъстоятелните уверения на политици, че въвеждането на еврото няма да доведе до инфлация.

Като един от основните проблеми пред региона Румен Радев открои лошата транспортна инфраструктура, която е пречка пред икономическото развитие и подчерта, че неслучайно водач на листата във Враца е арх. Иван Шишков.

Лидерът на “Прогресивна България" се срещна с граждани в Монтана, където е и най-младият водач на листа на коалицията – Димитър Петров, на 27 години.

Румен Радев подчерта необходимостта от много по-активна подкрепа от страна на държавата за земеделските производители, за да може България да има хранителен суверенитет.

"Държавата трябва да подкрепи българския производител и да го защити пред големите търговски вериги, защото в много случаи те го принуждават да продава почти на себестойност. Въпросът за реална подкрепа е още по-належащ на фона на непрекъснато растящите цени на горива, на фуражи и на прекъснатите вериги на доставки“, отбеляза лидерът на "Прогресивна България“.