Това е реалността в много български села, въпреки захаросаните обещания за нулева инфлация след прибързаното въвеждане на еврото без никакъв план за действие и без реални мерки. Това написа във Фейсбук лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев. Към текста има и видео.
""Прогресивна България" ще работи за справяне с щетите, но тези, които поканиха инфлацията в домовете ни, трябва да понесат отговорност за действията си в изборния ден", се казва още в текста.
Във видеото магазинерка обяснява на Радев как от 1000 човека само 200 са останали да живеят в селото и масово са пенсионери. Живеят със социална пенсия от около 230 евро и плащат на вересия.
Румен Радев: Това е реалността в много български села, въпреки захаросаните обещания!
