Нека видим какво правят големите играчи - те преследват своя интерес и затова имат и сигурност, и благосъстояние. Време е и ние да научим този урок. Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на "Прогресивна България“ на срещи с граждани вчера в Плевен и Ловеч.
Румен Радев подчерта, че е недопустимо да се отричаме от географските и икономическите дадености.
"И Европа започва да осъзнава това. Не е нормално да внасяме петрол от далечни страни, през проливи с високи такси и риск, когато евтиният петрол, за който е пригодена нашата рафинерия, е на 2 дни прав път през Черно море“, заяви той. Лидерът на "Прогресивна България“ посочи, че не е нормално да унищожаваме и собствената си енергетика и индустрия, за да угодим на странни идеологии, от които след време се отричат собствените им създатели.
"Свидетели сме как ръководството на ЕС започна да се отрича от зелената сделка, от закриването на ядрената енергетика, но след като последствията вече са трудно поправими“, напомни Радев и призова обществото ни да бъде активно, за да сложим край на икономическия упадък, породен от самоубийствената политика в енергетиката, преди да е станало твърде късно.
"Крайно време е да решим какво ще развиваме: идеология или просперираща икономика“, призова Радев и подчерта, че избира прагматизма и е уверен, че като прагматични хора българите ще изберат същото.
Той напомни, че Плевен е градът, където почиват костите на нашите освободители и една от каузите му като президент на България през изминалите 9 години е била именно отстояването на историческата истина.
"Десетки хиляди войници от армията на руския император Александър II дават живота си, за да възкръсне България на картата. И е недостойно за нас като народ е да търпим пропагандата да редактира нашето минало“, заяви Румен Радев.
Лидерът на "Прогресивна България“ подчерта също така, че историята е по-дълбока и по-мъдра от пропагандата и българският народ не възприема Русия като враг, независимо от екранните проповеди на самозванците.
на 30.03.2026 г.
А така, кажи си го мънкащ, Мунчо. Руски ресурси, руски АсвАбАдители, "десетки хиляди" жертви, кажи си какво ти тежи и те тегли. Какво го увърташ, от какво те е срам? Че смяташ милионите българи, които предпочитат да работят в обратната посока за глупаци? Че десетки хиляди български студенти според теб са олигофрени с фуражки и се "дърпат от хубавото"? Кажи си, ще те разберем. Не си нито първият, нито последният полезен идиот, който лиже едни и същи сапоги.
