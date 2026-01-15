Румен Христов: Вотът на всеки трябва да бъде отразен, както е бил подаден

© БНТ "Вотът на всеки български гражданин трябва да бъде отразен, както е бил подаден. Мисля, че има добронамереност от всички, да търсим пътя за осигуряване на честни избори", това каза в "Денят започва" Румен Христов, лидер на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.



По думите му спорът около начина на гласуване произтича от позитивите и негативите на различните начини на гласуване, натрупани през годините.



"През последните години се видяха позитивите и негативите на различните начини на гласуване. Всички трябва да бъдем много внимателни, да имаме хора в комисиите, видеонаблюдението, което беше въведено, трябва да работи", заяви пред БНТ Христов.



Правителството си свърши добре работата, но демонстрира самоувереност, която не се хареса на гражданите, коментира Христов в отговор на въпрос за загубеното доверие на избирателите. Защити и идеята за по-скорошни избори, като обясни, че има съгласие в парламента, че този парламент е нелегитимен и не може да работи.



"Правителството си свърши добре работата, мнозинството в известен смисъл също. Но се получи самоувереност, която е добре да имаш, но това не е нещо, което се харесва от българските граждани. По-голяма смиреност трябваше, по-добро разясняване на това, което вършехме", заяви той.



Не коментира дали оставката на правителството е била планирана.



"Надеждата ни беше, че ще управляваме по-дълго време. Коалицията беше много сложна, диаметрално противоположни партии в нея", каза Христов.



Относно служебния кабинет Христов заяви, че основната му задача трябва да бъде организирането на изборите, а не изготвянето на бюджет. Право на президента е да избере служебен премиер, за когото ще носи отговорност, коментира той.



"Ние го ограничихме, създадохме тази "домова книга". Виждам заявките от членовете, измежду които може да бъде избран премиер, отказ. Той има това, право, тази отговорност, да не му се месим, да си избере подходящия според него премиер, за когото той ще носи отговорност".



За охраната на политици Румен Христов коментира, че това не е привилегия, а тегоба. По думите му всеки, който получи заплаха, има право на защита.