ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Румен Христов: Прави чест на Назарян, че отказа
"От десетте души би било добре да се избере най-подходящият. Това е в правомощията на Илияна Йотова. Решението ще е или в нейна полза, или в нейна тежест, ако не успее да се справи, ще има негативи за нея", коментира председателят на СДС Румен Христов.
Той препоръча никой да не се меси на Йотова при взимането на решение за служебен министър-председател.
"Прави чест на Назарян, че отказа от гледна точка на това, че е тясно свързана с ГЕРБ и ще има упреци, че ще работи с ГЕРБ-СДС", каза Христов.
ГЕРБ-СДС работи за победа
Той изтъкна, че СДС има 35-годишен опит в политиката, а ГЕРБ поне 17-18-годишен и двете формации ще работят, за да имат подобаващ резултат.
В ефира на Bulgaria ON AIR той припомни, че коалицията има много победи на избори.
Възможна ли е подкрепа за Радев
Румен Христов определи като коректно излизането на Румен Радев от президентството при заявката за политическия терен, тъй като по този начин няма да употребява институцията в своя полза.
"Няма програма, няма хора. Когато ги видим - тогава ще имаме възможност да коментираме", лаконичен беше лидерът на СДС по отношение на възможна подкрепа за Радев.
Той няма да бъде изненадан, ако по места има преориентиране към проекта на Радев: "За съжаление, навсякъде има интересчии, които да отидат при нещо по-сигурно и по-перспективно според тях".
ПП-ДБ са големите губещи от изборите
Според лидера на СДС ПП-ДБ няма да спечелят от протестите и предсрочните избори.
"Не очаквам голям отлив, при добра мобилизация можем да постигнем и по-добър резултат“, каза още Румен Христов.
Ареста на Борисов през 2022 г. той определи като огромна грешка, която не е по заповед на Бойко Рашков, а от по-горна позиция.
България в Съвета за мир на Тръмп
Христов е на мнение, че няма нищо лошо България да е в добри отношения с лидера на най-голямата и мощна икономически държава САЩ и с ЕС.
"С емоционални действия тези неща трудно ще бъдат решени. Трябва да има по-голям диалог, заедно с Тръмп и Рюте да бъдат обсъдени темите за НАТО. Има коментари да се сезира Конституционния съд. Не виждам някакви притеснения за това, че сме в Съвет за мир", изрази позицията си Румен Христов.
"Ако не се вземат по-сериозни мерки, диктаторът Путин няма да спре, за да завземе повече територии“, добави Румен Христов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: След два дни отидох в Самоков и на две места в чейндж ...
19:35 / 27.01.2026
ПР на ГЕРБ: Не ви ли е срам
19:07 / 27.01.2026
Политолог: Формацията на Радев ще бъде първа сила на тези избори
19:03 / 27.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до ча...
17:33 / 27.01.2026
На 19 април ще са предсрочните парламентарни избори?
17:15 / 27.01.2026
Много пиян шофьор е причинил фаталната катастрофа край Бургас
16:05 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS