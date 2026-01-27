Румен Христов: Прави чест на Назарян, че отказа

© Председателят на Народното събрание Рая Назарян отказа на президента Илияна Йотова да бъде следващият служебен премиер на България.



"От десетте души би било добре да се избере най-подходящият. Това е в правомощията на Илияна Йотова. Решението ще е или в нейна полза, или в нейна тежест, ако не успее да се справи, ще има негативи за нея", коментира председателят на СДС Румен Христов.



Той препоръча никой да не се меси на Йотова при взимането на решение за служебен министър-председател.



"Прави чест на Назарян, че отказа от гледна точка на това, че е тясно свързана с ГЕРБ и ще има упреци, че ще работи с ГЕРБ-СДС", каза Христов.



ГЕРБ-СДС работи за победа



Той изтъкна, че СДС има 35-годишен опит в политиката, а ГЕРБ поне 17-18-годишен и двете формации ще работят, за да имат подобаващ резултат.



В ефира на Bulgaria ON AIR той припомни, че коалицията има много победи на избори.



Възможна ли е подкрепа за Радев



Румен Христов определи като коректно излизането на Румен Радев от президентството при заявката за политическия терен, тъй като по този начин няма да употребява институцията в своя полза.



"Няма програма, няма хора. Когато ги видим - тогава ще имаме възможност да коментираме", лаконичен беше лидерът на СДС по отношение на възможна подкрепа за Радев.



Той няма да бъде изненадан, ако по места има преориентиране към проекта на Радев: "За съжаление, навсякъде има интересчии, които да отидат при нещо по-сигурно и по-перспективно според тях".



ПП-ДБ са големите губещи от изборите



Според лидера на СДС ПП-ДБ няма да спечелят от протестите и предсрочните избори.



"Не очаквам голям отлив, при добра мобилизация можем да постигнем и по-добър резултат“, каза още Румен Христов.



Ареста на Борисов през 2022 г. той определи като огромна грешка, която не е по заповед на Бойко Рашков, а от по-горна позиция.



България в Съвета за мир на Тръмп



Христов е на мнение, че няма нищо лошо България да е в добри отношения с лидера на най-голямата и мощна икономически държава САЩ и с ЕС.



"С емоционални действия тези неща трудно ще бъдат решени. Трябва да има по-голям диалог, заедно с Тръмп и Рюте да бъдат обсъдени темите за НАТО. Има коментари да се сезира Конституционния съд. Не виждам някакви притеснения за това, че сме в Съвет за мир", изрази позицията си Румен Христов.



"Ако не се вземат по-сериозни мерки, диктаторът Путин няма да спре, за да завземе повече територии“, добави Румен Христов.