ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Румен Христов: ГЕРБ-СДС е отворена за разговори по съдебната реформа, но без крайности
"Категорично работим за първото място. Постигали сме го многократно, мобилизирани сме и сме устремени към него", каза Румен Христов пред БНТ.
Според него заявките за самостоятелно мнозинство от 121 депутати, отправяни от различни политически формации, включително от средите около Румен Радев, са били нереалистични:
"Очевидно е, че идеята за самостоятелно мнозинство беше преоценена и няма как да се случи – нито при едните, нито при другите", подчерта Христов.
Той коментира и интервюто с Румен Радев в предаването "Панорама": "Моето впечатление е за уклончиви отговори, липса на отговори и непълни отговори."
По думите на Христов, дясната политика трябва да бъде насочена към икономически растеж, а не към преразпределение без реално увеличение на богатството: "Социалните държави са богатите държави. Можеш да разпределяш само когато имаш какво да разпределяш."
Като ключова цел той посочи удвояването на Брутния вътрешен продукт в рамките на един управленски мандат: "Говоря от името на СДС – удвояване на БВП за четири години не е лесно, но е изпълнимо."
Относно възможно сътрудничество с партия, свързана с Румен Радев, и с ПП-ДБ, Христов заяви, че ГЕРБ-СДС е отворена за разговори по съдебната реформа, но без крайности: "Винаги сме се отзовавали за подкрепа на реформи, които подобряват съдебната система, стига да не са ексцентрични."
Относно участието на България в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп Христов каза: "Решението не е в ущърб на България, но беше взето прибързано и от днес за утре."
По темата за ограничаването на секциите в чужбина той защити решението с аргумента, че броят им не влияе съществено върху изборния резултат: "Гласовете от чужбина формират обикновено до 3-4 депутати и не променят мнозинството в парламента."
Румен Христов подчерта, че коалицията ГЕРБ-СДС остава фокусирана върху стабилност, икономически растеж и ясна евроатлантическа ориентация.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
21:19 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков
20:10 / 31.01.2026
Скок в цените в пунктове за годишни технически прегледи
18:49 / 31.01.2026
Зов за помощ: Млада жена и майка води тежка битка за живота си
15:52 / 31.01.2026
БСП избира лидер на 7 и 8 февруари
15:31 / 31.01.2026
Българите задлъжняха с милиарди
14:58 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS