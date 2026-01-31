Румен Христов: ГЕРБ-СДС е отворена за разговори по съдебната реформа, но без крайности

© БНТ ГЕРБ-СДС работи целенасочено за първото място на предстоящите парламентарни избори, а президентът Румен Радев не се очертава като реална заплаха за тази цел. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов, част от коалицията с ГЕРБ.



"Категорично работим за първото място. Постигали сме го многократно, мобилизирани сме и сме устремени към него", каза Румен Христов пред БНТ.



Според него заявките за самостоятелно мнозинство от 121 депутати, отправяни от различни политически формации, включително от средите около Румен Радев, са били нереалистични:



"Очевидно е, че идеята за самостоятелно мнозинство беше преоценена и няма как да се случи – нито при едните, нито при другите", подчерта Христов.



Той коментира и интервюто с Румен Радев в предаването "Панорама": "Моето впечатление е за уклончиви отговори, липса на отговори и непълни отговори."



По думите на Христов, дясната политика трябва да бъде насочена към икономически растеж, а не към преразпределение без реално увеличение на богатството: "Социалните държави са богатите държави. Можеш да разпределяш само когато имаш какво да разпределяш."



Като ключова цел той посочи удвояването на Брутния вътрешен продукт в рамките на един управленски мандат: "Говоря от името на СДС – удвояване на БВП за четири години не е лесно, но е изпълнимо."



Относно възможно сътрудничество с партия, свързана с Румен Радев, и с ПП-ДБ, Христов заяви, че ГЕРБ-СДС е отворена за разговори по съдебната реформа, но без крайности: "Винаги сме се отзовавали за подкрепа на реформи, които подобряват съдебната система, стига да не са ексцентрични."



Относно участието на България в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп Христов каза: "Решението не е в ущърб на България, но беше взето прибързано и от днес за утре."



По темата за ограничаването на секциите в чужбина той защити решението с аргумента, че броят им не влияе съществено върху изборния резултат: "Гласовете от чужбина формират обикновено до 3-4 депутати и не променят мнозинството в парламента."



Румен Христов подчерта, че коалицията ГЕРБ-СДС остава фокусирана върху стабилност, икономически растеж и ясна евроатлантическа ориентация.