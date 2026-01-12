ИЗПРАТИ НОВИНА
Рулетката се завърта: Президентът връчва първия мандат
Автор: Вилислава Ветренска 07:57Коментари (0)172
©
Президентът Румен Радев връчва първия мандат за съставяне на правителство днес. Той се полага на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС.

От партията на Бойко Борисов обявиха, че няма да правят опити за съставяне на ново правителство след оставката на кабинета "Желязков". Очаква се още днес ГЕРБ-СДС да върнат мандата неизпълнен. Вторият мандат се връчва на следващата най-голяма сила – ПП-ДБ, а третият е по-избор на президента.

Ако никоя група не излъчи кабинет, президентът ще трябва да назначи служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.


