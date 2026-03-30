Кабинетът не подписва договори за пътни ремонти, а АПИ. Това заяви пред БТВ Росен Желязков, водач на листата на ГЕРБ-СДС в Благоевград относно обвиненията на служебния кабинет.
"Пътната инфраструктура не е завинаги, тя трябва да се поддържа."
И заяви, че ГЕРБ-СДС предлага в програмата си концесии на магистрали и пътища.
"Изключително важно е стратегическото ни партньорство със САЩ да не бъде персонифицирано. А то е много по-голямо от миналия кабинет, предстоящия кабинет."
"Имахме 24 часа да решим за включването си в "Съвета за мир" на Тръмп. А дали ще се възползваме от това, зависи дали следващият парламент ще го ратифицира. Присъединяването бе правилно и отново бих го направил."
"Гарантираме устойчивата политическа линия на ГЕРБ, ние сме европейска партия, нашето място е в Европа, в НАТО. ГЕРБ ще бъде последователен в икономическата си политики - целта ни е до 2030 г. да имаме 200 млрд. евро БВП, средната работна заплата да бъде 2500 евро, а минималната - 1000 евро. Ще работим за икономика с по-вискодобавена стойност, в която се позволява развитието на кадри в научно-развойната дейност."
Даскала1
на 30.03.2026 г.
Целта трябва да бъде отношените на най-ниската заплата, към най-високата да е 1:4, не повече! Всичко останало е анархия и робия.
