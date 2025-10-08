Родопската теснолинейка е сред най-красивите влакови маршрути в света

© Родопската теснолинейка бе отличена като едно от най-живописните влакови пътувания в света през есента, според ново международно проучване, изготвено от британската туристическа платформа "Джей Ар Пас" (JR Pass), предаде БТА.



Прочутата железопътна линия, свързваща Септември с Добринище, заема шесто място в глобалната класация на най-красивите есенни маршрути, като постигна общ рейтинг 7,81 от 10.



Рейтингът е базиран на няколко фактора: oценки от преглеждания, като Родопската теснолинейка е с висока средна оценка от 4,27 (базирана на методологията на Бейс), брой месечни търсения, брой споменавания в социалната мрежа "Инстаграм" (Instagram) – по този показател българският маршрут има едва 34 хаштага – значително по-малко от останалите в топ 10, метеорологични условия през есента, като брой ясни дни и дни с валежи.



Най-доброто есенно пътуване в света според класацията е "Кумбрес енд Толтек Синик Рейлроуд" (Cumbres & Toltec Scenic Railroad) в САЩ с рейтинг 9.08/10, следвана от "Трен де Солер" (Tren de Sóller) в Испания и "Голдън Пас Лайн" ( GoldenPass Line) в Швейцария) – с по 8.11/10.



В челната десетка влизат също две японски линии, както и исторически железници, строени в началото на XX век.