"Момичето, което беше с него (Никола Бургазлиев), къде е в цялата история? Коя е? Защо не е разпитана? Къде е?". Тези въпроси задава Юлиян Здравков – роднина на пострадалите в мелето с АТВ в Слънчев бряг, предаде репортер на Burgas24.bg.



По думите му, Бургазлиев е спрял своя автомобил на служебен паркинг на полицията, след което тръгнал да се забавлява с АТВ с въпросната девойка.



Свидетели споделили пред Здравков, че Никола е демонстрирал близки отношения с полицаите, дошли на местопроизшествието, дори наричал един от тях "Брат“.



