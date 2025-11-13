Революционна промяна, касаеща родителите на деца до 12-годишна възраст

© Народните представители приеха на първо четене промени, които позволяват родителите на деца до 12-годишна възраст да работят на непълно работно време или от разстояние по време на лятната ваканция на децата, предаде репортер на "Фокус". Законопроектът за изменение на Кодекса на труда е внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.



В момента трудовото законодателство позволява гъвкаво работно време за родителите на деца до осем години. Новото предложение разширява тази възможност за родители (и осиновители) на деца до 12 години, но само за летния период.



Парламентът отхвърли предложенията на народните представители от "Продължаваме Промяната-Демократична България", които гласяха следното:



- Натрупаният платен годишен отпуск по време на майчинство да може да се използва почасово за водене или вземане на дете до 12 г. от детска градина или училище.



-Отпускът по бащинство от 15 дни да може да се ползва гъвкаво – наведнъж или на части, в рамките на първата година след раждането на детето.