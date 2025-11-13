ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Революционна промяна, касаеща родителите на деца до 12-годишна възраст
Автор: Марияна Стойчева 16:46Коментари (0)1125
©
Народните представители приеха на първо четене промени, които позволяват родителите на деца до 12-годишна възраст да работят на непълно работно време или от разстояние по време на лятната ваканция на децата, предаде репортер на "Фокус". Законопроектът за изменение на Кодекса на труда е внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. 

В момента трудовото законодателство позволява гъвкаво работно време за родителите на деца до осем години. Новото предложение разширява тази възможност за родители (и осиновители) на деца до 12 години, но само за летния период.

Парламентът отхвърли предложенията на народните представители от "Продължаваме Промяната-Демократична България", които гласяха следното:

- Натрупаният платен годишен отпуск по време на майчинство да може да се използва почасово за водене или вземане на дете до 12 г. от детска градина или училище.

-Отпускът по бащинство от 15 дни да може да се ползва гъвкаво – наведнъж или на части, в рамките на първата година след раждането на детето.


Още по темата: общо новини по темата: 1014
13.11.2025 Само Бойко Борисов е подписал оставката на Антон Славчев 
11.11.2025 Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили
10.11.2025 Евродепутат е категоричен: Много спешно трябва да се промени Законът за българското гражданство!
07.11.2025 Радостин Василев: От днес обявявам край на партия "Величие"
06.11.2025 Ивайло Мирчев за "Магнитски": Не е добре, когато някой лъже
05.11.2025 Правителството предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
предишна страница [ 1/169 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
ВКС не разглежда искания на Сарафов, тъй като не го признава за д...
16:41 / 13.11.2025
Забраниха на Румен Радев да се вози в личния си автомобил
15:48 / 13.11.2025
Само Бойко Борисов е подписал оставката на Антон Славчев 
15:51 / 13.11.2025
Минималната заплата ще бъде 1213 лева (620,20 евро)
13:52 / 13.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с меж...
13:48 / 13.11.2025
Автоексперт за случая с кортежа на НСО край Пловдив: Вината не е ...
13:01 / 13.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Цитиридис се натрови
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Купа на България сезон 2025/2026
Санирането на сградите
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: