Регистрираха земетресение в Старозагорско

© Земетресение с магнитуд М=2.7 в района на град Гълъбово, област Стара Загора, съобщиха от Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.



Трусът е на 18 януари 2026 г., в 11:02 ч.



Епицентърът е на 10 км от град Димитровград, на 30 км от град Стара Загора и на 210 км от град София.