ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Регионалният министър: Договорихме санирането на блоковете да е 100% безплатно за гражданите
По думите му при преговорите с ЕК са успели да договорят отпадането на 20% съфинансиране от собствениците на жилища по етап 2, което означава, че санирането на блоковете ще е безплатно за българските граждани. "Те са свободни да разполагат със средствата, събрани от етажните собствености", каза още той.
"Това е тази част от Плана за възстановяване и устойчивост, която беше в 100% риск в началото на мандата. Мярката бе договорена от правителството с Европейската комисия като част от преговорите за изменение на Плана за възстановяване и устойчивост. Нашата цел беше да спасим всички жилищни блокове, които бяха сериозно изостанали като дейности, а липсата на напредък криеше риск от неизпълнение по Плана, който изтича на 30 юни тази година", каза още той.
"Договорихме рисковите блокове да се прехвърлят като самостоятелна инвестиция, която да бъде управлявана от Българската банка за развитие", допълни Иванов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 319
|предишна страница [ 1/54 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Той няма да е премиер
12:25 / 28.01.2026
Цената на билета на единствения изцяло запазен замък в България с...
12:01 / 28.01.2026
Президентът Йотова посрещна шефа на БНБ Димитър Радев
11:55 / 28.01.2026
Икономист: България в момента е с най-евтините горива от всички д...
11:37 / 28.01.2026
Осеммесечният Даниел Василев се нуждае от спешно специализирано л...
11:19 / 28.01.2026
Експерти на ЕЦБ: Алчността на фирмите не е причина за скока на ин...
10:15 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS