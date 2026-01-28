© "Договорихме санирането на блоковете да е 100% безплатно за гражданите", заяви на брифинг в МС регионалният министър Иван Иванов.



По думите му при преговорите с ЕК са успели да договорят отпадането на 20% съфинансиране от собствениците на жилища по етап 2, което означава, че санирането на блоковете ще е безплатно за българските граждани. "Те са свободни да разполагат със средствата, събрани от етажните собствености", каза още той.



"Това е тази част от Плана за възстановяване и устойчивост, която беше в 100% риск в началото на мандата. Мярката бе договорена от правителството с Европейската комисия като част от преговорите за изменение на Плана за възстановяване и устойчивост. Нашата цел беше да спасим всички жилищни блокове, които бяха сериозно изостанали като дейности, а липсата на напредък криеше риск от неизпълнение по Плана, който изтича на 30 юни тази година", каза още той.



"Договорихме рисковите блокове да се прехвърлят като самостоятелна инвестиция, която да бъде управлявана от Българската банка за развитие", допълни Иванов.



