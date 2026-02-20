ИЗПРАТИ НОВИНА
Разликата в нетните доходи между публичния и частния сектор достига средно 526 лв.
09:53
Разликата в нетните доходи между публичния и частния сектор достига средно 526 лева, заяви председателят на Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването "Здравей, България“. По думите му причината се крие в различния размер на удръжките от брутните възнаграждения.

Според Велев голяма част от заетите в публичния сектор - в МВР, отбраната, съдебната система и сред държавните служители  плащат единствено 10% данък върху доходите на физическите лица, като за част от тях осигуровките се поемат от държавата. Така реално от брутното им възнаграждение се удържат около 10%.

В същото време, по негови данни, работещите в реалния сектор плащат общо 22,4% за осигуровки и данък общ доход за своя сметка. Това води до по-голямо намаление на нетния доход в частния сектор и формира средна разлика от около 525–526 лева.

Велев подчерта и ефекта върху пазара на труда. По думите му, когато възнагражденията в публичния сектор изпреварват значително тези в частния, се създава изтегляне на кадри от бизнеса към държавната администрация.

"Живеем в пазарна икономика, а водещ фактор за ръста на заплатите остава производителността на труда. Ако крайната цена на продукцията не може да бъде реализирана на пазара, няма как да се изплащат по-високи възнаграждения“, аргументира се той.

Президентът на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров оспори тезата за изпреварващ ръст в публичния сектор. Той направи разграничение между държавен и обществен сектор, като уточни, че в обществения сектор работят около 600 хил. души, а приблизително 114 хил. от тях са в държавното управление (без сектор "Сигурност“), където за част от служителите осигуровките се поемат от държавата.

По данни на НСИ, цитирани от Димитров, ако се сравни третото тримесечие на 2022 г. с третото тримесечие на 2025 г., реалният ръст на заплатите (след приспадане на инфлацията) е 22,7% в частния сектор и 22,1% в обществения сектор.

"Не е вярно, че възнагражденията в частния сектор изостават като темп на растеж“, заяви той.

Синдикалният лидер посочи, че през 2025 г. към третото тримесечие общественият сектор получава средно със 75 евро повече от частния, но според него тази разлика вероятно ще се изравни до края на годината.

По данни на НСИ за третото тримесечие на 2025 г. средната заплата в обществения сектор е 2062 лева, а в частния – 2511 лева. Като цяло за 2025 г. средната работна заплата за страната е 2678 лева, което представлява ръст от 65% за последните четири години.

"Трябва да се говори със статистика, а не със стъкмистика“, коментира Димитров. Той подчерта, че финансирането на публичните разходи не идва единствено от бизнеса, а от всички данъкоплатци чрез данъци и осигуровки.







