ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Раздадоха над 50 хиляди безплатни винетки
През февруари изтичат 29 491 безплатни годишни винетки, а през март 24 090 бр. от издадените през миналата година. Проверка за срока на валидност на винетката може да бъде направена на интернет страницата - www.bgtoll.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg .
Право на безплатна винетка имат лица с 50 на сто и над 50 на сто намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20-годишна възраст. Съгласно Закона за пътищата правото е за един автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 160 к.с. или за електрически автомобили с мощност на мотора до 117,64 kW (160 к.с.). Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Те се подават в дирекция "Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция "Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.
При прехвърляне на собствеността безплатната винетка не следва автомобила. В тези случаи правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми АПИ, за да може да получи нова безплатна винетка от АСП. Под прехвърляне на собственост се има предвид покупко-продажба на пътно превозно средство или бракуване на автомобил и прехвърляне на лицензирана фирма за разкомплектоване с договор. Когато автомобилът е бракуван и е оставен за съхранение в частен имот, лицето няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност.
При затруднения и нужда от консултация желаещите да им бъде издадена безплатна винетка чрез Агенцията за социално подпомагане могат да се свържат с Центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление на тел.: 0700 10 876 или в писмен вид на e-mail: info@bgtoll.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бащата на Кирил Петков: Ще му правят скенер на мозъка
12:02 / 30.01.2026
Митов: Задържани са четирима души за спрените сайтове Zamunda, Ar...
12:09 / 30.01.2026
Финансов директор на верига магазини: Ние не сме буквалисти
11:43 / 30.01.2026
Шефът на НЗОК: Автоматичното отчитане на аптеките вече е факт
11:38 / 30.01.2026
През февруари ни очакват температури от минус 12 до плюс 23 граду...
10:55 / 30.01.2026
Нотариусите: Премахването на таксата при прехвърляне на МПС създа...
10:31 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS