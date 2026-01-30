ИЗПРАТИ НОВИНА
Раздадоха над 50 хиляди безплатни винетки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:01
От началото на годината до 29 януари са предоставени 50 449 безплатни винетки на хора с увреждания. Те са на стойност над 2,5 млн. евро и са за сметка на бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура“. Общият брой на безплатните винетки, които са отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане на хора с намалена работоспособност през 2025 г. е 244 916.

През февруари изтичат 29 491 безплатни годишни винетки, а през март 24 090 бр. от издадените през миналата година. Проверка за срока на валидност на винетката може да бъде направена на интернет страницата - www.bgtoll.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg .

Право на безплатна винетка имат лица с 50 на сто и над 50 на сто намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20-годишна възраст. Съгласно Закона за пътищата правото е за един автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 160 к.с. или за електрически автомобили с мощност на мотора до 117,64 kW (160 к.с.). Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Те се подават в дирекция "Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция "Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

При прехвърляне на собствеността безплатната винетка не следва автомобила. В тези случаи правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми АПИ, за да може да получи нова безплатна винетка от АСП. Под прехвърляне на собственост се има предвид покупко-продажба на пътно превозно средство или бракуване на автомобил и прехвърляне на лицензирана фирма за разкомплектоване с договор. Когато автомобилът е бракуван и е оставен за съхранение в частен имот, лицето няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност.

При затруднения и нужда от консултация желаещите да им бъде издадена безплатна винетка чрез Агенцията за социално подпомагане могат да се свържат с Центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление на тел.: 0700 10 876 или в писмен вид на e-mail: info@bgtoll.bg.


