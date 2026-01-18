ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Рая Назарян: Позицията ми за служебен премиер остава непроменена
Автор: ИА Фокус 15:16Коментари (0)0
©
Изборът на служебен премиер трябва да бъде безпристрастен и максимално отдалечен от политическия процес. Това заяви пред БНР председателят на НС Рая Назарян.

"Като председател на 50-ото НС имах възможността да изложа аргументите си и позицията ми е непроменена и последователна, а тя е непроменена, защото не са променени аргументите в подкрепа на тази позиция", отговори тя на въпроса дали би приела да стане служебен премиер.

Възстановяването на обществено-политическия диалог изисква възстановяване на доверието, отбеляза още Назарян.

"Би било обществено безотговорно в тази ситуация, в която е ясно, че трябва да бъде възстановен и върнат към своята нормалност диалога между обществото и политиците".

Една фигурите, които биха могли да заемат поста на служебен премиер, се различава от всички останали, посочи тя.

"Това е фигурата на председателя на НС. Той е единственият, който е участник в политическия процес, ще бъде в листите на конкретен избирателен район. Може да бъде и водач на такава листа. Губят се гаранциите и предпоставките за безпристрастност в протичането на този процес".

ГЕРБ ще има повече депутати, отколкото в настоящия парламент, прогнозира тя.

Рая Назарян посочи, че евентуалното слизане на политическия терен на президента Радев не би притеснило ГЕРБ.

"В конкурентна среда ГЕРБ постига най-добрите си резултати.

Но ако това се случи, ще промени плановете и  настроенията във всички партии и коалиции. Ще промени и подхода в техните предизборни кампании.

Изключително важно е да знаем, ако господин Радев излезе, какви са неговите кандидати, какви са неговите послания, посоки и идеолгия, каква е визията му за развитие на България.

Аз не съм притеснена нито за ГЕРБ, нито за сктруктурите. Ще напавим положителна кампания, с която ще докажем, че не бива да се допуска да се измести България от европейския път на развитие и от това тя да заема своето достойно място в сърцето на Европа".

Промените в Изборния кодекс бяха заложени още при преговорите за съставяне на съвместното управление, напомни Назарян.

"Още в началото на 2025 г. имаше внесени законопроекти от различни парламентарни групи, приети на първо гласуване. Изработен беше общ законопроект. Това е въпрос, който вълнува всяка една парламентарна група и всеки български гражданин.

Техническите способи са машина, хартия или смесен вариант. Всеки от тях има недостатъци. Целим да бъде сведен до минимум недействителния вот и да гарантираме, че няма да има никакви манипулации.

Това, което предлагат от ИТН, има своите предимства. С устройствата за сканиране на хартиена бюлетина се ограничава недействителния вот. Ограничават се софтуерните манипулации. Отпада подозрението за купуване на цели секции. Вотът може точно е своевременно да бъде отчетен.

ГЕРБ е печелил избори и с хартия, и с машина. Ние търсим гаранция за честността на вота.

Изисква се време, но това не означава, че не трябва да мислим и да предприемаме действия. Има необходимост от този дебат и той трябва да се проведе с всички аргументи".

Тя коментира каква ще бъде съдбата на Комисията за противодействие на корупцията. "Когато има внесени три законопроекта за преустановяване съществуването на тази комисия и предвид гласуването в Правна комсия, съдбата на този орган е ясна“.

Назарян разсъждава и върху необходимостта от закон "Антиспекула", предложен от БСП.

"Такъв закон не следва да съществува. В действащото законодателство има разписано всичко необходимо, което може да обезпечи борбата със спекулата. Налагането на административен таван на цените ще доведе до изкривяване на пазара".

Въвеждането на еврото в България върви изключително плавно, отчете тя. "Няма го това напрежение, с което бяха плашени хората, че ще се случи".


Още по темата: общо новини по темата: 152
18.01.2026 »
17.01.2026 »
17.01.2026 »
17.01.2026 »
17.01.2026 »
16.01.2026 »
предишна страница [ 1/26 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
От НИМХ посочиха днес в кой град е измерена най-ниската температу...
13:31 / 18.01.2026
Алекс Сърчаджиева с разтърсваща изповед в Пловдив
12:52 / 18.01.2026
Николай Младенов за поста върховен представител за Газа: За мен е...
12:50 / 18.01.2026
Регистрираха земетресение в Старозагорско
12:18 / 18.01.2026
Стига с лъжите за семейството на Васил Левски!
11:44 / 18.01.2026
Илия Проданов: Целият земеделски бранш в Европа стана разменна мо...
13:32 / 18.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се превърна в град, в който хората живеят и дори се връщат
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се превърна в град, в който хората живеят и дори се връщат
17:03 / 16.01.2026
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че през парцела преминава централен водопровод
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че през парцела преминава централен водопровод
15:45 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: