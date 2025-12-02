© Булфото виж галерията Многохилядни протести в София и редица градове в страната белязаха вечерта на 1 декември. Основното искане на протестиращите беше оттеглянето на Бюджет 2026.



На мирни протести и шествия се събраха и жителите на много големи градове – като Пловдив, Варна и Бургас. Най-масовата демонстрация беше в столицата.



Ситуацията ескалира след 21:30 часа, когато част от събралите се граждани тръгнаха към централата на "ДПС - Ново начало". Там група от протестиращи доведе демонстрацията до ескалация. Пред централата на "ДПС - Ново начало" хвърчаха камъни, бомбички, колчета и бутилки.



Ескалация имаше и пред офиса на ГЕРБ "Оборище", който беше напълно разбит от група мъже.



По данни на полицията има над 10 задържани. Има и пострадали.