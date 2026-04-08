Българското правителство открито поде кампания срещу предстоящите избори
с изпратеното официално искане до Брюксел да ни се окаже помощ, да се
следи за "външни хибридни атаки“ и да се помисли как да бъдат профилактирани нашите избори. Затова работят и определени политически партии. Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на коалиция "Прогресивна България" Румен Радев на среща с граждани в Самоков.
ФОКУС припомня, че България поиска помощ от Европейския съюз, за да се противопостави на евентуална руска намеса преди предстоящите парламентарни избори.
Радев подчерта, че сглобкаджиите, които съсипаха конституцията и ни лишиха от референдума за еврото, "сега се готвят да ни отнемат и изборите".
"Тези, които изпразниха джобовете ни, сега посягат и към демократичните ни права, защото знаят, че ще бъдат победени на тези избори и отсега подготвят тяхното опорочаване и го правят даже открито", посочи лидерът на "Прогресивна България“.
Той отбеляза, че служебното правителство и определени политици се опитват да направят аналог с т.нар. румънски сценарий, при който изборите бяха отменени.
"Затова ни трябва пълна мобилизация, за да изхвърлим наглеците, да защитим гласа си, да защитим изборите и да застанем като достойно общество. Само и единствено България и българите могат да решават кой да управлява нашия общ дом", подчерта Румен Радев.
По думите му огромен проблем пред обществото ни е и че през изминалите
години управляващите така и не посмяха да отстояват нашите национални
интереси и не спряха да крадат. Това са и причините за вълната от негодувание, която залива България през последните години и за очакването на хората за реална промяна.
"Всички виждат, че в много отношения страната ни върви назад", вместо напред, отбеляза Румен Радев и открои целта на "Прогресивна България“ да "изхвърли от властта порочния, олигархичен и сглобкаджийски модел на управление, като му отреже достъпа до публичните ресурси".
"Трябва да спрем кражбите, защото в момента, в който те имат достъп до
публични ресурси, веднага започват да присвояват. Това е изключително важно, за да възстановим справедливостта и да отпушим предприемчивостта на българина. Защото, няма как да имаме истинска социална държава, ако общественият ресурс изтича към партийни каси и частни чували. Няма как да имаме справедливост, ако няма отговорност за порочните действия", подчерта още лидерът на "Прогресивна България"
Ponk
преди 20 мин.
Гнусна,нагла,руска подлога!С този боклу*к и изроди*те около него (а те са наистина ИЗРО*ДИ) се връщаме пак в кенефа.
Sony007
преди 1 ч. и 48 мин.
Вестник "Уикенд" брой 14 от събота 04.04.2026г. Заглавна страница с големи букви: РАДЕВ И ХОРАТА ОКОЛО НЕГО ГУШНАХА ОБЩО 400 МИЛИОНА ОТ БОТАШ.
