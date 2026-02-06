Радев след приетите промени в Изборния кодекс: Това е поредна стъпка в опитите на политическото статукво да запази властта си

© Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права, написа президентът (2017 г.- 2026 г.) Румен Радев във Facebook.



Коментарът му идва след вчерашното окончателното приемане в пленарна зала на измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън Европейския съюз (ЕС).



"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим", допълни още Радев.