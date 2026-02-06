ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Радев след приетите промени в Изборния кодекс: Това е поредна стъпка в опитите на политическото статукво да запази властта си
Коментарът му идва след вчерашното окончателното приемане в пленарна зала на измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън Европейския съюз (ЕС).
"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим", допълни още Радев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 62
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Днес ни очакват поледици и валежи, на места ще има мъгли
06:50 / 06.02.2026
Директорът на Здравната инвестиционна компания: Детска болница ще...
22:50 / 05.02.2026
Гинекологът, задържан заради скандалните записи на пациентки, е о...
20:11 / 05.02.2026
Окончателно: По-малко изборни секции в чужбина
20:02 / 05.02.2026
Таков: Няма вътрешни битки в БСП
18:58 / 05.02.2026
Желязков: Членството в ОИСР е следващата голяма икономическа и по...
23:16 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS