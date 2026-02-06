ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Радев след приетите промени в Изборния кодекс: Това е поредна стъпка в опитите на политическото статукво да запази властта си
Автор: Елена Николова 08:38Коментари (0)108
©
Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права, написа президентът (2017 г.- 2026 г.) Румен Радев във Facebook.

Коментарът му идва след вчерашното окончателното приемане в пленарна зала на измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън Европейския съюз (ЕС).

"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим", допълни още Радев.


Още по темата: общо новини по темата: 62
05.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Днес ни очакват поледици и валежи, на места ще има мъгли
06:50 / 06.02.2026
Директорът на Здравната инвестиционна компания: Детска болница ще...
22:50 / 05.02.2026
Гинекологът, задържан заради скандалните записи на пациентки, е о...
20:11 / 05.02.2026
Окончателно: По-малко изборни секции в чужбина
20:02 / 05.02.2026
Таков: Няма вътрешни битки в БСП
18:58 / 05.02.2026
Желязков: Членството в ОИСР е следващата голяма икономическа и по...
23:16 / 05.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
13:33 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Зима 2025/2026 г.
Грипна вълна 2025/2026 година
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: