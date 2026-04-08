Не мога да си представя съвременния човек без социален диалог, без ролята на синдикатите и работодателите, без регулациите, помощта и водещата роля на държавата. Само така може да се постигне баланс и ефективно взаимодействие между държавата, работниците и бизнеса. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев на среща с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

По време на срещата представителите на редица синдикални организации поставиха въпроси на Румен Радев и неговия екип и подчертаха, че са съмишленици с програмата на "Прогресивна България“.

Президентът (2017-2026 г.) благодари на синдикатите за плодотворното сътрудничество през деветте години на неговия мандат. Той подчерта, че програмата на коалицията е фокусирана върху стандарта и качеството на живот на българския гражданин; високи, стабилни и устойчиви доходи; пенсии, социална защита и включване; дигитализация на социални услуги. Радев отбеляза, че изготвеният от КНСБ Меморандум за социално-икономическо развитие на България до 2030 г. е ценен документ и добра основа за бъдещо сътрудничество със синдикатите.

Лидерът на "Прогресивна България" припомни и съвместната борба със синдикатите за устойчивото развитие на българската енергетика, благодарение на която бяха изготвяни и конкретни национални позиции. Радев подчерта, че коалицията ще работи за устойчиво развитие на българската енергетика, така че да се осигури нейната автономност и да се гарантира националната сигурност.

"Трябва да постигнем ускорен икономически растеж, ако искаме да имаме по-високи доходи, ако искаме да имаме стабилна социална политика", заяви Румен Радев и акцентира върху спешната нужда от трансформиране на икономиката към висока добавена стойност. Той отбеляза, че е обидно страната ни да продължава да изнася големи количества суровини, предвид индустриалните традиции на България.

Румен Радев подчерта също така, че "Прогресивна България“ споделя позицията на синдикатите относно запазване на държавния контрол върху ключовата инфраструктура и ключовите държавни дейности. Той добави, че за изграждането на важни, но скъпи инфраструктурни проекти, остава възможността за публично-частно партньорство при ясни условия и регламенти.

По време на срещата бе засегнат и въпроса за вноса на работници в България. Лидерът на "Прогресивна България" отбеляза, че темата е подробно разгледана в програмата на коалицията. "България има нужда от работна ръка, но трябва да сме много внимателни и този процес да става при ясни правила и условия за пребиваване", заяви Румен Радев. Той постави като акцент приоритетното привличане на висококвалифицирани специалисти, които помагат за промяна на структурата на българската икономика и издигането и на по-високо ниво.

Лидерът на "Прогресивна България“ открои и необходимостта от по-активна работа с историческите български общности зад граница, като държавата трябва да използва и развива връзките си с тях.

"Ние все още не можем да изчерпим и нашия собствен трудов ресурс - млади хора, които нито учат, нито работят и хора над 50 години, които са загубили работа и не могат да намерят препитание. Имаме голям ресурс, който все още не можем да използваме и според мен трябва да заложим първо тук - изчерпване на нашия потенциал, българската работна сила, българският работник. И тук имаме сериозна работа и с бизнеса, защото и бизнесът трябва да създаде условия", каза още лидерът на "Прогресивна България“ Румен Радев.