Радев: Няма време за създаване на партия, на изборите ще излезем като коалиция
Автор: ИА Фокус 15:13Коментари (0)928
Досегашният президент Румен Радев съобщи, че най-късно на 4 март той и неговият екип ще внесат за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име. Той посочи, че законовият срок ще бъде спазен. Също така заяви, че ще бъде обявена и програмата на формацията.

Радев обясни, че за участие в предстоящите избори няма време за създаване за парти.

"Ще излезем на тези избори като коалиция с други партии, които имат редовна регистрация", каза още той. Но отказа да назове техните имена, "защото знаете как работи репресивната машина".

Радев подчерта, че се събира голям екип от съмишленици, които да влязат в "разграждане на този олигархичен модел", предаде NOVA.

"Всички казват, че ще спечеля вота, но нека резултатът да покаже", подчерта още досегашният президент.


