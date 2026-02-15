ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радев: Няма време за създаване на партия, на изборите ще излезем като коалиция
Радев обясни, че за участие в предстоящите избори няма време за създаване за парти.
"Ще излезем на тези избори като коалиция с други партии, които имат редовна регистрация", каза още той. Но отказа да назове техните имена, "защото знаете как работи репресивната машина".
Радев подчерта, че се събира голям екип от съмишленици, които да влязат в "разграждане на този олигархичен модел", предаде NOVA.
"Всички казват, че ще спечеля вота, но нека резултатът да покаже", подчерта още досегашният президент.
|общо новини по темата: 108
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
