Путин реагира на тестването на балистичната ракета Minuteman III от САЩ

© Руският президент Владимир Путин нареди на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, разузнавателните служби и гражданските агенции да представят предложения относно възможността за подготовка за ядрени опити в страната, предава агенция ТАСС.



"Възлагам на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната на Руската федерация, разузнавателните служби и съответните граждански агенции да направят всичко възможно, за да съберат допълнителна информация по този въпрос, да я анализират на ниво Съвет за сигурност и да представят съгласувани предложения за евентуално започване на работа по подготовка за ядрени опити“, заяви държавният глава.



"Нека изхождаме от това. Очаквам вашия доклад“, заключи той.



Малко по-рано днес, 5 ноември, стана ясно, че САЩ са провели тест на междуконтиненталната балистична ракета Minuteman III без боен заряд. Това потвърдиха от базата на Космическите сили на САЩ "Ванденбърг“ в щата Калифорния.