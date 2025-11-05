ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Путин реагира на тестването на балистичната ракета Minuteman III от САЩ
"Възлагам на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната на Руската федерация, разузнавателните служби и съответните граждански агенции да направят всичко възможно, за да съберат допълнителна информация по този въпрос, да я анализират на ниво Съвет за сигурност и да представят съгласувани предложения за евентуално започване на работа по подготовка за ядрени опити“, заяви държавният глава.
"Нека изхождаме от това. Очаквам вашия доклад“, заключи той.
Малко по-рано днес, 5 ноември, стана ясно, че САЩ са провели тест на междуконтиненталната балистична ракета Minuteman III без боен заряд. Това потвърдиха от базата на Космическите сили на САЩ "Ванденбърг“ в щата Калифорния.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Глас от Родопите: Първо се чу бучене, после стана страшно
13:52 / 05.11.2025
Еврокомисията удържа на България 215 млн. евро от второто плащане...
13:41 / 05.11.2025
НС няма да разследва хотела с водопада на жената на Росен Желязко...
13:25 / 05.11.2025
Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността...
14:12 / 05.11.2025
Meteo Balkans: Обърнете внимание на този модел
12:44 / 05.11.2025
Около 5–6 хиляди лева на месец може да си докара един таксиметров...
11:54 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS