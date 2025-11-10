Пуснаха движението за леки автомобили по пътя Девин – Михалково – Кричим

© Илюстративна снимка От тази нощ е възстановено движението на всички моторни превозни средства с обща маса до 3,5 тона по републикански път II-866 в участъка Девин – Михалково – Кричим при км 79+525, съобщи за "Фокус“ дежурният в Областно пътно управление – Смолян.



Движението се регулира със светофарна уредба и се осъществява двупосочно в едното платно.



Тежкотоварните автомобили трябва да използват обходните маршрути: Девин – Пампорово – Чепеларе – Пловдив и Девин – Доспат – Батак.