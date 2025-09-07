ИЗПРАТИ НОВИНА
Първите 900 да очакват глоби от тол камерите
Автор: ИА Фокус 09:59
©
900 са нарушителите за първите часове, откакто тол камерите вече засичат средната скорост, съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

Средната интензивност е четирима нарушители в минута, което е висока интензивност.

В тъмната част на денонощието нарушенията са повече от два пъти в сравнение със светлата част на денонощието, сочат още данните.

"Ако за средна скорост в тестовите периоди регистрирахме между 1% и 0,8%, на базата на данните в момента са 2,3% за тази нощ“, обясни пред бТВ проф. Асенов.

"От 582-ма нарушители имаме 64 тежкотоварни камиона, които са с превишена скорост, като най-високата скорост, отчетена за камион, е 162 км/ч на АМ "Тракия“. Ограничението за тировете е 90 км/ч“, посочи той.

Рекордьорът, който е засечен тази нощ, се е движил с 222 км/ч. Той е минал с тази скорост покрай отбивката за Ихтиман. За това нарушение законът предвижда глоба от 850 лв.

Най-много нарушители тази нощ е имало по отсечката Добри Дъбник – Телиш.

"Много често говорим за тази отсечка и отново там, на току-що ремонтиран участък, имаме 193-ма нарушители“, каза директорът на Националното тол управление.

"Средната скорост е по-скоро превантивна мярка. Тя е модел за формиране на нов тип отговорност във водачите. В съседните държави като Сърбия и Турция виждаме, че тя действа много ефективно върху пътния травматизъм“, посочи той.

"19,7% е увеличението на интензивността на трафика, особено през месеците от април досега. Рисковият фактор интензивност и плътност на трафика също влияе върху катастрофите и травматизма“, обясни проф. Олег Асенов.

По думите му всяка катастрофа и събитие на пътя е резултат от действия на различни видове рискови фактори и плътността на трафика е един от тях.

"Още следващата седмица ще добавим още четири отсечки, като имаме амбицията до края на годината да покрием 1200 км“, посочи проф. Асенов.


а добър ден како Сийка.Всички тираджии знаят-в България не могат да ме накажат.Аз си карам колкото може камиончето,те си ме снимат аз минавам границата и сбогом.Да ходят да ме търсят.Докато няма двама катаджии на всяка граница с таблет и пос терминал и като минаваш казват чайка тука -имаш 3 нарушения тука тука и тука.Всяко по 1000лв.Ами няма в мен-слизай от тира и шефа да праща друг тир за претоварване.ААА чакайте имам в картата-плащай.Айде довиждане.На другия път ще знае.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: