Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
Автор: Елиза Дечева 14:45
© Народен спорт
Появиха се и първи кадри от мястото на инцидента по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване във Варна, при което загина един човек, а още осем бяха ранени. 

По първоначална информация след като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката.

Състезанието е официално прекратено заради инцидента.







