Появиха се и първи кадри от мястото на инцидента по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване във Варна, при което загина един човек, а още осем бяха ранени.



По първоначална информация след като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката.



Състезанието е официално прекратено заради инцидента.